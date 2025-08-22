Sur les hauteurs de St Léger- Trail n°3 Saint-Léger-du-Malzieu Lozère

Sur les hauteurs de St Léger- Trail n°3 Trail Facile

Sur les hauteurs de St Léger- Trail n°3 48140 Saint-Léger-du-Malzieu Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 13953.0 Tarif :

Une boucle idéale pour découvrir la Margeride et s’amuser sur les sentiers. Une belle montée de 500 mètres de dénivelés positifs , qui donne accès à de superbes points de vue sur la vallée de la Truyère.

Facile

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

An ideal loop for discovering the Margeride and having fun on the trails. A beautiful 500-meter climb, with superb views over the Truyère valley.

Deutsch :

Ein idealer Rundweg, um die Margeride zu entdecken und Spaß auf den Wanderwegen zu haben. Ein schöner Anstieg mit 500 m positivem Höhenunterschied , der zu herrlichen Aussichtspunkten über das Tal der Truyère führt.

Italiano :

Un anello ideale per scoprire la Margeride e divertirsi sui sentieri. Una bella salita di 500 metri, con una splendida vista sulla valle del Truyère.

Español :

Un bucle ideal para descubrir la Margeride y divertirse por los senderos. Una bonita subida de 500 metros, con magníficas vistas sobre el valle del Truyère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère