Sur les pas d’Adèle Puy-Saint-Martin Drôme

Sur les pas d’Adèle

Sur les pas d’Adèle Le village 26450 Puy-Saint-Martin Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Adèle Clément, célèbre violoncelliste de la première moitié du XXe siècle a donné son nom à ce circuit de balade pédestre à travers Puy-Saint-Martin. Elle sera votre guide et vous promènera à sa suite à la découverte de ce village qu’elle a tant aimé…

+33 6 48 61 49 37

English : Sur les pas d’Adèle

Adèle Clément, the famous cellist of the first half of the 20th century, gave her name to this walking tour of Puy-Saint-Martin. She’ll be your guide, and you’ll follow in her footsteps to discover the village she loved so much…

Deutsch : Sur les pas d’Adèle

Adèle Clément, eine berühmte Cellistin aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat diesem Rundgang durch Puy-Saint-Martin ihren Namen gegeben. Sie wird Ihr Reiseführer sein und Sie in ihrem Gefolge durch das Dorf führen, das sie so sehr geliebt hat…

Italiano :

Adèle Clément, la famosa violoncellista della prima metà del XX secolo, ha dato il suo nome a questo percorso a piedi attraverso Puy-Saint-Martin. Sarà la vostra guida e la seguirete mentre vi porta alla scoperta del villaggio che amava tanto…

Español : Sur les pas d’Adèle

Adèle Clément, la célebre violonchelista de la primera mitad del siglo XX, dio su nombre a esta ruta de senderismo por Puy-Saint-Martin. Ella será su guía y usted la seguirá mientras le lleva a recorrer el pueblo que tanto amó…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-25 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme