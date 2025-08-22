Sur les pas de Camille Pissarro Carnet de route 12 Trie-Château Oise

Sur les pas de Camille Pissarro Carnet de route 12

Sur les pas de Camille Pissarro Carnet de route 12 Eglise de Villers-sur-Trie, rue des Gauguettes 60590 Trie-Château Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 20000.0 Tarif :

Les paysages du Vexin-Thelle, du Vexin Normand et de la vallée de l’Epte furent source d’inspiration pour de nombreux impressionnistes et notamment Camille Pissarro.

Les tubes de peintures seraient nés des besoins des artistes impressionnistes, qui pour peindre , s’installaient en pleine nature ….

Parcourez cet itinéraire pour vous imprégner des couleurs, des paysages et des monuments aux alentours d’Eragny-sur-Epte.

Venez pédaler sur les chemins du Vexin et de la vallée de l’Epte sur les pas de l’artiste…

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les pas de Camille Pissarro Carnet de route 12

The landscapes of Vexin-Thelle, Vexin Normand and the Epte valley were a source of inspiration for many Impressionists, notably Camille Pissarro.

Tubes of paint are said to have been born out of the needs of Impressionist artists, who set up in the middle of nature to paint ….

Follow this itinerary to soak up the colors, landscapes and monuments around Eragny-sur-Epte.

Pedal along the paths of the Vexin and Epte valleys in the footsteps of the artist…

Deutsch : Sur les pas de Camille Pissarro Carnet de route 12

Die Landschaften des Vexin-Thelle, des Vexin Normand und des Epte-Tals waren eine Inspirationsquelle für viele Impressionisten, insbesondere für Camille Pissarro.

Die Farbtuben sollen aus den Bedürfnissen der impressionistischen Künstler entstanden sein, die sich zum Malen in der freien Natur niederließen ….

Fahren Sie auf dieser Route, um die Farben, Landschaften und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Eragny-sur-Epte auf sich wirken zu lassen.

Radeln Sie auf den Wegen des Vexin und des Tals der Epte auf den Spuren des Künstlers…

Italiano :

I paesaggi di Vexin-Thelle, Vexin Normand e della valle dell’Epte furono fonte di ispirazione per molti impressionisti, tra cui Camille Pissarro.

Si pensa che i tubetti di colore siano stati sviluppati per soddisfare le esigenze degli artisti impressionisti, che si installavano in mezzo alla natura per dipingere ….

Seguite questo itinerario per immergervi nei colori, nei paesaggi e nei monumenti di Eragny-sur-Epte.

Pedalate lungo i sentieri del Vexin e della valle dell’Epte sulle orme degli artisti…

Español : Sur les pas de Camille Pissarro Carnet de route 12

Los paisajes del Vexin-Thelle, el Vexin Normand y el valle del Epte fueron fuente de inspiración para muchos impresionistas, especialmente Camille Pissarro.

Se cree que los tubos de pintura se crearon para satisfacer las necesidades de los artistas impresionistas, que se instalaban en plena naturaleza para pintar ….

Recorra esta ruta para empaparse de los colores, paisajes y monumentos de los alrededores de Eragny-sur-Epte.

Pedalee por los senderos del Vexin y del valle del Epte siguiendo las huellas del artista…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par SIM Hauts-de-France