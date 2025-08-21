Sur les pas de Diane de Poitiers Châteauneuf-de-Galaure Drôme

Sur les pas de Diane de Poitiers

Départ au Prieuré de Charrière à Châteauneuf-de-Galaure
26330 Châteauneuf-de-Galaure
Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez notre circuit historique Audioguidé et voyagez à travers le moyen-âge et la renaissance avec Diane de Poitiers qui vous emmènera sus ses terres natales du Dauphiné, de Saint-Vallier mais aussi 5 autres villages qu’elle a gardé en mémoire.

http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33

English :

Follow our audioguided historical tour and travel through the Middle Ages and Renaissance with Diane de Poitiers, who will take you to her native land in the Dauphiné, to Saint-Vallier and 5 other villages she kept in her memory.

Deutsch :

Folgen Sie unserem historischen Audioguide-Rundgang und reisen Sie mit Diane de Poitiers durch das Mittelalter und die Renaissance. Sie wird Sie in ihre Heimat Dauphiné, nach Saint-Vallier und in fünf weitere Dörfer führen, die sie in Erinnerung behalten hat.

Italiano :

Seguite il nostro audio tour e viaggiate attraverso il Medioevo e il Rinascimento con Diane de Poitiers, che vi porterà nel suo paese natale, il Delfinato, a Saint-Vallier e in altri 5 villaggi da lei ricordati.

Español :

Siga nuestro audioguía y viaje por la Edad Media y el Renacimiento con Diane de Poitiers, que le llevará a su Dauphiné natal, a Saint-Vallier y a otros 5 pueblos que ella recordaba.

