Sur les pas de Diane de Poitiers Châteauneuf-de-Galaure Drôme
Sur les pas de Diane de Poitiers Châteauneuf-de-Galaure Drôme vendredi 1 mai 2026.
Sur les pas de Diane de Poitiers
Sur les pas de Diane de Poitiers Départ au Prieuré de Charrière à Châteauneuf-de-Galaure 26330 Châteauneuf-de-Galaure Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Suivez notre circuit historique Audioguidé et voyagez à travers le moyen-âge et la renaissance avec Diane de Poitiers qui vous emmènera sus ses terres natales du Dauphiné, de Saint-Vallier mais aussi 5 autres villages qu’elle a gardé en mémoire.
http://www.autour-du-palais-ideal.fr/ +33 4 75 23 45 33
English :
Follow our audioguided historical tour and travel through the Middle Ages and Renaissance with Diane de Poitiers, who will take you to her native land in the Dauphiné, to Saint-Vallier and 5 other villages she kept in her memory.
Deutsch :
Folgen Sie unserem historischen Audioguide-Rundgang und reisen Sie mit Diane de Poitiers durch das Mittelalter und die Renaissance. Sie wird Sie in ihre Heimat Dauphiné, nach Saint-Vallier und in fünf weitere Dörfer führen, die sie in Erinnerung behalten hat.
Italiano :
Seguite il nostro audio tour e viaggiate attraverso il Medioevo e il Rinascimento con Diane de Poitiers, che vi porterà nel suo paese natale, il Delfinato, a Saint-Vallier e in altri 5 villaggi da lei ricordati.
Español :
Siga nuestro audioguía y viaje por la Edad Media y el Renacimiento con Diane de Poitiers, que le llevará a su Dauphiné natal, a Saint-Vallier y a otros 5 pueblos que ella recordaba.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-26 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme