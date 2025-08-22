Sur les pas de Foulques Nerra Loches Indre-et-Loire

Sur les pas de Foulques Nerra A pieds

Sur les pas de Foulques Nerra 37600 Loches Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Au XIe siècle, Foulques Nerra fit construire en cette bonne ville de Loches un donjon qui permettait de surveiller la vallée de l’Indre, ses prairies et, de l’autre côté de la rivière, Beaulieu-Lès-Loches où il édifia une abbaye.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : In the footsteps of Foulques Nerra

In the 11th century, Foulques Nerra had a keep built in this fair city of Loches to watch over the Indre valley, its pastures and, on the other side of the river, Beaulieu-Lès-Loches, where he also built an abbey.

Deutsch : Auf den Spuren von Foulques Nerra

Im 11. Jahrhundert ließ Foulques Nerra in der guten Stadt Loches einen Wachturm errichten, von dem aus er das Indre-Tal, seine Wiesen und auf der anderen Seite des Flusses Beaulieu-Lès-Loches überwachen konnte, wo er eine Abtei errichtete.

Italiano :

Nell’XI secolo, Foulques Nerra fece costruire un torrione nella città di Loches per sorvegliare la valle dell’Indre, i suoi prati e, sull’altra sponda del fiume, Beaulieu-Lès-Loches, dove costruì un’abbazia.

Español : Tras las huellas de Foulques Nerra

En el siglo XI, Foulques Nerra hizo construir una torre del homenaje en la ciudad de Loches para vigilar el valle del Indre, sus praderas y, al otro lado del río, Beaulieu-Lès-Loches, donde construyó una abadía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire