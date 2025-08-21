Sur les pas de Gabrielle d’Estrées Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Sur les pas de Gabrielle d’Estrées A pieds

Sur les pas de Gabrielle d’Estrées 37270 Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 150 Distance : 9000.0 Tarif :

Profitez de cette balade, entre vallée de la Loire et vallée du Cher, pour découvrir cette bourgade riche d’un patrimoine naturel et patrimonial varié. Le château de la Bourdaisière et ses jardins remarquables en est une parfaite illustration.

English : In the footsteps of Gabrielle d’Estrées

Make the most of this walk taking in the Loire and Cher Valleys to visit this town packed with natural heritage and history. The Château de la Bourdaisière and its fantastic grounds encapsulate this perfectly.

Deutsch : Auf den Spuren von Gabrielle d’Estrées

Nutzen Sie diesen Spaziergang zwischen dem Loire- und dem Cher-Tal, um diese Stadt zu entdecken, die reich an einem vielfältigen Natur- und Kulturerbe ist. Das Schloss La Bourdaisière mit seinen bemerkenswerten Gärten ist ein perfektes Beispiel dafür.

Italiano :

Approfittate di questa passeggiata, tra le valli della Loira e dello Cher, per scoprire questa città dal ricco e variegato patrimonio naturale e culturale. Lo Château de la Bourdaisière e i suoi notevoli giardini ne sono un perfetto esempio.

Español : Tras los pasos de Gabrielle d’Estrées

Aproveche este paseo, entre los valles del Loira y del Cher, para descubrir esta ciudad con un rico y variado patrimonio natural y cultural. El castillo de la Bourdaisière y sus notables jardines son una perfecta ilustración.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire