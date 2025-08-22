Sur les pas de l’aqueduc romain du Gier Soucieu-en-Jarrest Rhône

Sur les pas de l’aqueduc romain du Gier

Vous traverserez les champs de vergers tout en longeant les vestiges de l’aqueduc romain du Gier et le vallon du Furon, affluent du Garon. Vue splendide sur la ligne de crêtes des Monts du Lyonnais avec se détachant sur l’horizon la chapelle Saint Vincent

English :

You will cross the fields of orchards while skirting the vestiges of the Roman aqueduct of Gier and the valley of Furon, tributary of Garon. Splendid sight on the line of crests of the Mounts of Lyonnais with detaching itself on the horizon the chapel Saint Vincent

Deutsch :

Sie durchqueren Obstplantagen, während Sie an den Überresten des römischen Aquädukts des Gier und dem Tal des Furon, eines Nebenflusses des Garon, entlang wandern. Herrlicher Blick auf die Kammlinie der Monts du Lyonnais mit der Kapelle Saint Vincent am Horizont

Italiano :

Attraverserete campi di frutteti seguendo i resti dell’acquedotto romano del Gier e la valle del Furon, affluente del Garon. Splendida vista sulla cresta dei Monts du Lyonnais con la cappella di Saint Vincent che si staglia all’orizzonte

Español :

Atravesará campos de huertos mientras sigue los restos del acueducto romano del Gier y el valle del Furon, afluente del Garón. Espléndida vista de la cresta de los Montes del Lyonnais con la capilla de San Vicente destacando en el horizonte

