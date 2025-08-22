Sur les pas de Matisse à Bohain Bohain-en-Vermandois Aisne
Ce circuit d’interprétation vous invite à découvrir les lieux historiques de la ville d’enfance du peintre, autour de sa maison familiale.
English :
This interpretation tour invites you to discover the historic sites of the painter’s childhood town, around his family home.
Deutsch :
Dieser Interpretationsrundgang lädt Sie dazu ein, die historischen Orte in der Kindheitsstadt des Malers rund um sein Familienhaus zu entdecken.
Italiano :
Questa visita interpretativa vi invita a scoprire i luoghi storici della città d’infanzia del pittore, intorno alla sua casa di famiglia.
Español :
Este recorrido interpretativo le invita a descubrir los lugares históricos de la ciudad de la infancia del pintor, en torno a su casa familiar.
