Sur les pas de Saint-Just Blérancourt Aisne

Sur les pas de Saint-Just A pieds

Sur les pas de Saint-Just De la maison de Saint-Just à Blérancourt 02300 Blérancourt Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Entre Noyonnais et Soissonais, cet anneau vert emboîte le pas à Saint-Just, qui vécut ici une grande partie de sa jeunesse. Après les pâturages, les versants boisés de la vallée de l’Oise et les larges cultures du plateau, on retrouve l’Histoire à Blérancourt, qui abrite en son château le Musée de la Coopération franco-américaine.

English :

Between Noyonnais and Soissonais, this green ring follows in the footsteps of Saint-Just, who lived here for most of his youth. After the pastures, the wooded slopes of the Oise valley and the wide crops of the plateau, we find history in Blérancourt, which houses the Museum of Franco-American Cooperation in its castle.

Deutsch :

Dieser grüne Ring zwischen Noyonnais und Soissonais eifert Saint-Just nach, der hier einen Großteil seiner Jugend verbrachte. Nach den Weiden, den bewaldeten Hängen des Oise-Tals und den weiten Anbauflächen des Plateaus trifft man in Blérancourt, das in seinem Schloss das Museum der französisch-amerikanischen Zusammenarbeit beherbergt, wieder auf die Geschichte.

Italiano :

Tra Noyonnais e Soissonais, questo anello verde segue le orme di Saint-Just, che qui ha vissuto gran parte della sua giovinezza. Dopo i pascoli, i pendii boscosi della valle dell’Oise e le ampie coltivazioni dell’altopiano, troviamo la storia a Blérancourt, che ospita nel suo castello il Museo della Cooperazione Franco-Americana.

Español :

Entre Noyonnais y Soissonais, este anillo verde sigue los pasos de Saint-Just, que vivió aquí gran parte de su juventud. Tras los pastos, las laderas boscosas del valle del Oise y los amplios cultivos de la meseta, encontramos la historia en Blérancourt, que alberga en su castillo el Museo de la Cooperación Franco-Americana.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-08-04 par Agence Aisne Tourisme