Sur les pas des éventaillistes Andeville Oise

Sur les pas des éventaillistes A pieds Facile

Sur les pas des éventaillistes Place de l’église 60570 Andeville Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 6700.0 Tarif :

Du village où furent créés les plus beaux éventails de l’Oise jusqu’aux combes, marchez sur la nacre, sur les pas des artisans du passé.

English : Sur les pas des éventaillistes

From the village where the most beautiful fans of the Oise were created to the combes, walk on the mother-of-pearl, in the footsteps of the craftsmen of the past.

Deutsch : Sur les pas des éventaillistes

Vom Dorf, in dem die schönsten Fächer der Oise hergestellt wurden, bis hin zu den Combes, wandeln Sie auf Perlmutt, auf den Spuren der Handwerker aus der Vergangenheit.

Italiano :

Dal villaggio in cui sono stati creati i più bei ventagli dell’Oise alle combes, camminate sulla madreperla, sulle orme degli artigiani del passato.

Español : Sur les pas des éventaillistes

Desde el pueblo donde se crearon los más bellos abanicos del Oise hasta las peinetas, camine sobre el nácar, tras las huellas de los artesanos del pasado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France