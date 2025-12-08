Sur les Pas des Marsouins Holving Moselle

Sur les Pas des Marsouins Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sur les Pas des Marsouins Rue de Lorraine 57510 Holving Moselle Grand Est

Durée : 210 Distance : 13000.0 Tarif :

Découvrez un circuit de randonnée de 13 km au cœur de la destination Sarreguemines Confluences, au départ des villages de Hilsprich ou de Holving.

Ce parcours chemine dans le secteur où, au début de la seconde guerre mondiale, cantonnèrent et combattirent les ‘Marsouins’ du 41e Régiment de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale. En ces lieux désormais apaisés, il vous emmène à la découverte du petit village de Hilsprich et de ses hameaux. En chemin, en avançant le long de la piste cyclable en direction de l’étang de Hirbach, vous passerez à proximité de la chapelle de Castviller, entourée de paysages champêtres. Initialement un simple calvaire couvert, elle a été transformée en 1815 en une chapelle dédiée à la Sainte Vierge.

Le circuit vous emmène ensuite au bord de l’eau, sur les rives de l’étang de Hirbach, d’une superficie de 46 hectares. Situé sur les bans de Hilsprich et de Holving, il fait partie des ouvrages de la ligne Maginot aquatique conçus avant la Seconde Guerre mondiale pour former une barrière naturelle contre l’ennemi.

C’est aujourd’hui un véritable havre de paix, entouré d’un bel environnement naturel où s’épanouit le grand chêne Honnert, arbre remarquable par sa taille (env. 25 m), un joli trésor de nature en lisière de forêt.

Le parcours continue vers deux autres points d’intérêt le mystérieux Couvent Noir , situé à la pointe sud de la boucle. Empreint de légendes locales, ce lieu mystique aurait autrefois abrité un couvent. Selon la légende, les sœurs qui y vivaient auraient abandonné leurs vœux pour sombrer dans la débauche. En punition, le Seigneur aurait englouti le couvent, qui devint alors le fameux Couvent Noir , enseveli avec ses habitantes. Vous ne trouverez pas de vestiges des lieux aujourd’hui mais peut-être y ressentirez-vous une ambiance particulière. Puis, la chapelle de Morsbronn, construite en 1860, lotie à l’orée de la forêt du Buchenhuebel et dédiée à sainte Anne, vient conclure cette étape du circuit.

– Variante plusieurs boucles sont possibles autour de l’étang, dont la plus courte de 6,5 km Balade autour de l’étang de Hirbach , qui longe entièrement les rives de l’étang. La distance est idéale pour une belle balade en famille.

– Liaisons à la pointe sud, au panneau Le Couvent Noir vers le circuit Colchiques et Marais au Val-de-Guéblange, et au niveau de panneau Les Abreuvoirs , vers le circuit De la ferme aux pâturages , liaison de 3,2 km.

– Balisage rectangle jaune

– Secteur géographique Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique

– Points de départ Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Holving > rue de Lorraine Étang

Difficulté moyenne

English :

Discover a 13 km hiking trail in the heart of Sarreguemines Confluences, starting from the villages of Hilsprich or Holving.

The route takes you through the area where, at the start of the Second World War, the ?Marsouins? of the 41st Régiment de Mitrailleurs d?Infanterie Coloniale were stationed and fought. In these now peaceful surroundings, he takes you on a tour of the small village of Hilsprich and its hamlets. On the way, as you cycle along the cycle path towards the Hirbach pond, you’ll pass by the Castviller chapel, surrounded by rural landscapes. Originally a simple covered calvary, it was transformed in 1815 into a chapel dedicated to the Blessed Virgin.

The tour then takes you to the water’s edge, to the 46-hectare Hirbach pond. Located in the Hilsprich and Holving districts, it is part of the aquatic Maginot Line designed before the Second World War to form a natural barrier against the enemy.

Today, it is a haven of peace, surrounded by a beautiful natural environment where the great Honnert oak flourishes, a tree of remarkable size (approx. 25 m), a lovely treasure of nature on the edge of the forest.

The route continues to two other points of interest: the mysterious Black Convent , at the southern end of the loop. Steeped in local legend, this mystical spot was once home to a convent. According to legend, the nuns who lived there abandoned their vows and sank into debauchery. As punishment, the Lord swallowed the convent, which became known as the Black Convent , buried with its inhabitants. You won’t find any remnants of the place today, but you may be able to sense its special atmosphere. The Morsbronn chapel, built in 1860 on the edge of the Buchenhuebel forest and dedicated to Saint Anne, concludes this stage of the tour.

– Variation: several loops are possible around the pond, including the shorter 6.5 km Stroll around Hirbach pond , which runs entirely along the banks of the pond. The distance is ideal for a family outing.

– Connections: at the southern tip, at the Le Couvent Noir sign, to the Colchiques et Marais circuit in Val-de-Guéblange, and at the Les Abreuvoirs sign, to the De la ferme aux pâturages circuit, a 3.2 km link.

– Markings: yellow rectangle

– Area: Along the ponds of the aquatic Maginot Line

– Starting points: Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Holving > rue de Lorraine Étang

Deutsch :

Entdecken Sie einen 13 km langen Wanderweg im Herzen des Reiseziels Sarreguemines Confluences, der in den Dörfern Hilsprich oder Holving beginnt.

Dieser Weg führt Sie durch die Gegend, in der zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die Marsouins des 41. Regiments der Kolonialinfanterie stationiert waren und kämpften. An diesem nunmehr friedlichen Ort nimmt er Sie mit auf eine Entdeckungsreise durch das kleine Dorf Hilsprich und seine Weiler. Wenn Sie auf dem Radweg in Richtung des Teichs von Hirbach fahren, kommen Sie an der Kapelle von Castviller vorbei, die von ländlichen Landschaften umgeben ist. Ursprünglich ein einfacher überdachter Kalvarienberg, wurde sie 1815 in eine Kapelle umgewandelt, die der Heiligen Jungfrau gewidmet ist.

Der Rundgang führt Sie anschließend ans Wasser, an die Ufer des 46 Hektar großen Teichs von Hirbach. Er befindet sich in den Gemeinden Hilsprich und Holving und ist Teil der Wasser-Maginot-Linie, die vor dem Zweiten Weltkrieg als natürliche Barriere gegen den Feind errichtet wurde.

Heute ist sie eine wahre Oase des Friedens, umgeben von einer schönen natürlichen Umgebung, in der die große Honnert-Eiche gedeiht, ein bemerkenswerter Baum (ca. 25 m), ein schöner Schatz der Natur am Waldrand.

Der Weg führt weiter zu zwei weiteren interessanten Punkten: dem mysteriösen Schwarzen Kloster am südlichen Ende des Rundwegs. Dieser mystische Ort, der von lokalen Legenden geprägt ist, soll einst ein Kloster beherbergt haben. Der Legende nach gaben die Schwestern, die dort lebten, ihre Gelübde auf, um sich der Ausschweifung hinzugeben. Zur Strafe soll der Herrgott das Kloster verschlungen haben, sodass es zum berühmten Schwarzen Kloster wurde und mit seinen Bewohnerinnen begraben wurde. Sie werden heute keine Überreste des Ortes mehr finden, aber vielleicht spüren Sie eine besondere Atmosphäre. Die 1860 erbaute Kapelle von Morsbronn, die am Rande des Buchenhübelwaldes liegt und der heiligen Anna geweiht ist, bildet den Abschluss dieser Etappe.

– Variante: Es gibt mehrere Rundwege um den Teich, darunter der kürzeste, 6,5 km lange Rundweg Balade autour de l’étang de Hirbach , der vollständig am Ufer des Teichs entlangführt. Die Entfernung ist ideal für einen schönen Spaziergang mit der ganzen Familie.

– Verbindungen: An der Südspitze, am Schild Le Couvent Noir zum Rundweg Colchiques et Marais in Val-de-Guéblange und am Schild Les Abreuvoirs zum Rundweg De la ferme aux pâturages , Verbindung von 3,2 km.

– Markierung: gelbes Rechteck

– Geografisches Gebiet: Au fil des étangs de la ligne Maginot aquatique (entlang der Teiche der Wasser-Maginot-Linie)

– Ausgangspunkte: Hilsprich > 20 rue de l’Eglise Stadion Holving > rue de Lorraine Teich

Italiano :

Scoprite un percorso a piedi di 13 km nel cuore delle Confluenze di Sarreguemines, partendo dai villaggi di Hilsprich e Holving.

Questo percorso vi porta attraverso l’area in cui, all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, erano stanziati e combattevano i Marsouins del 41° Régiment de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale (Reggimento di mitragliatrici di fanteria coloniale). In questi ambienti ormai tranquilli, vi accompagna a visitare il piccolo villaggio di Hilsprich e le sue frazioni. Lungo la pista ciclabile in direzione dello stagno di Hirbach, passerete accanto alla cappella di Castviller, circondata dalla campagna rurale. Originariamente un semplice calvario coperto, fu trasformato nel 1815 in una cappella dedicata alla Beata Vergine.

Il tour vi porterà poi in riva al mare, allo stagno di Hirbach, che si estende per 46 ettari. Situato nei quartieri di Hilsprich e Holving, fa parte delle opere acquatiche della Linea Maginot, progettate prima della Seconda guerra mondiale per formare una barriera naturale contro il nemico.

Oggi è un’oasi di pace, circondata da un bellissimo ambiente naturale dove prospera la grande quercia di Honnert, un albero di notevoli dimensioni (circa 25 m), un bellissimo tesoro della natura ai margini della foresta.

Il percorso prosegue verso altri due punti di interesse: il misterioso Couvent Noir (Convento Nero) all’estremità meridionale dell’anello. Questo luogo mistico, ricco di leggende, era un tempo sede di un convento. Secondo la leggenda, le suore che vi abitavano abbandonarono i loro voti per sprofondare nella dissolutezza. Per punizione, si dice che il Signore abbia inghiottito il convento, che divenne il famoso Convento Nero , seppellendo i suoi abitanti. Oggi non si trovano resti del luogo, ma si può percepire la sua particolare atmosfera. La cappella di Morsbronn, costruita nel 1860 ai margini della foresta di Buchenhuebel e dedicata a Sant’Anna, conclude la visita.

– Variante: ci sono diversi percorsi possibili intorno allo stagno, tra cui il più breve di 6,5 km, la passeggiata dello stagno di Hirbach , che si snoda interamente lungo le rive dello stagno. La distanza è ideale per una gita in famiglia.

– Collegamenti: all’estremità meridionale, all’indicazione Le Couvent Noir , al sentiero Colchiques et Marais in Val-de-Guéblange, e all’indicazione Les Abreuvoirs , al sentiero De la ferme aux pâturages , un collegamento di 3,2 km.

– Segnaletica: rettangolo giallo

– Area geografica: Lungo gli stagni della Linea Maginot acquatica

– Punti di partenza: Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Holving > rue de Lorraine Étang

Español :

Descubra una ruta de senderismo de 13 km en el corazón de las Confluencias de Sarreguemines, partiendo de los pueblos de Hilsprich y Holving.

Esta ruta te lleva por la zona en la que, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se estacionaron y combatieron los Marsouins del 41º Régiment de Mitrailleurs d’Infanterie Coloniale (Regimiento de Ametralladoras de Infantería Colonial). En este entorno ahora tranquilo, te lleva a recorrer el pequeño pueblo de Hilsprich y sus aldeas. Por el camino, mientras pedaleas por el carril bici hacia el estanque de Hirbach, pasarás junto a la capilla de Castviller, rodeada de campiña rural. Originalmente un simple calvario cubierto, fue transformado en 1815 en una capilla dedicada a la Santísima Virgen.

A continuación, el recorrido le llevará a orillas del agua, al estanque de Hirbach, de 46 hectáreas. Situado en los distritos de Hilsprich y Holving, forma parte de las obras acuáticas de la Línea Maginot diseñadas antes de la Segunda Guerra Mundial para formar una barrera natural contra el enemigo.

Hoy es un remanso de paz, rodeado de un bello entorno natural donde florece el gran roble de Honnert, un árbol de notable tamaño (unos 25 m), un bello tesoro de la naturaleza en los lindes del bosque.

La ruta continúa hacia otros dos puntos de interés: el misterioso Couvent Noir (Convento Negro), en el extremo sur del bucle. Impregnado de leyendas locales, este lugar místico albergó en su día un convento. Según la leyenda, las monjas que vivían allí abandonaron sus votos para caer en el libertinaje. Como castigo, se dice que el Señor se tragó el convento, que se convirtió entonces en el famoso Convento Negro , enterrado con sus habitantes. Hoy en día no quedan restos del lugar, pero se puede percibir su especial atmósfera. La capilla de Morsbronn, construida en 1860 al borde del bosque de Buchenhuebel y dedicada a Santa Ana, pone punto final a la visita.

– Variante: hay varias vueltas posibles alrededor del estanque, incluida la más corta de 6,5 km, el paseo del estanque de Hirbach , que discurre íntegramente por las orillas del estanque. La distancia es ideal para una excursión familiar.

– Conexiones: en el extremo sur, en el poste indicador de Le Couvent Noir , con el sendero Colchiques et Marais en Val-de-Guéblange, y en el poste indicador de Les Abreuvoirs , con el sendero De la ferme aux pâturages , un enlace de 3,2 km.

– Señalización: rectángulo amarillo

– Zona geográfica: A lo largo de los estanques de la Línea Maginot acuática

– Puntos de salida Hilsprich > 20 rue de l’Église Stade Holving > rue de Lorraine Étang

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-19 par Système d’information touristique Lorrain