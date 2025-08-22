Sur les pas des pèlerins Saint-Jean-d’Elle Manche

Sur les pas des pèlerins

Sur les pas des pèlerins 50810 Saint-Jean-d’Elle Manche Normandie

Pourvu qu’aucun pèlerin n’ait plongé trois fois son bâton dans la fontaine miraculeuse de Chapelle-de-Fest !!

En effet, il vaudrait mieux qu’il ne pleuve pas lors de cette balade facile dans des vallons en pente douce, creusés par des ruisseaux. Le Saint-Lois est un pays de bocage aux sentiers ombragés, c’est aussi le pays des chevaux, nombreux à paître dans les prés. Aurez-vous la chance d’en apercevoir ?

Points remarquables sur le circuit

0- Eglise de Saint-Jean-Des-Baisants est achevée en 1962. L’édifice est réalisé en granit apparent. Les verrières constituent l’intérêt principal de l’église fondé sur l’opposition entre les verrières colorées au nord et les verrières monochromes au sud.

1 Bocage normand et point de rencontre entre 2 ruisseaux le Précorbin, qui se dirige vers le village éponyme et le Hamel. Vous êtes dans une 2ème vallée.

2 Intersection avec le GR221 à parcourir en 5 jours (129km) dans le pays de Saint-Lô, sa belle campagne et ses richesses matrimoniales.

3 La chapelle Saint Pierre fut longtemps un lieu de pèlerinage très fréquenté lors des grandes sécheresses pour faire pleuvoir en plongeant 3 fois le bâton de la croix de procession dans la fontaine. La Grotte de la Chapelle a été édifiée en souvenir d’un groupe de paroissiens réfugiés là lors de bombardements en 1944 et sauvés.

4 Le Vieux Manoir du XIème et XIIème siècle. Ne se visite pas.

5 Le Tonnerre est un hameau abandonné au grand charme. Faites une halte pour profiter du beau panorama.

Points remarquables à proximité

Château des Matignon, Torigni sur Vire château du XVI et XVIIème siècle, classé Monument Historique ayant appartenu pendant trois siècles à la famille des Matignon. A l’intérieur, collection de mobilier ancien, tapisseries, musée Arthur le Duc.

Les étangs de Torigni-sur-Vire trace de fossés que fit creuser Robert de Gloucester autour du château rendu quasiment imprenable par les éventuels ennemis. Aujourd’hui, la promenade sous les tilleuls est très appréciée.

Église Saint-Aubin, Précorbin contient une statue de saint Julien du XVIe siècle. Placée sous le patronage de saint Aubin puis de sainte Anne, elle a été bâtie en 4 fois.

A Condé-sur-Vire église Saint-Martin, Chapelle St Jean de Brébeuf (visite sur RV), châteaux d’Arganchy et de la Bélinière (qui ne se visitent pas).

Chemin de halage des bords de Vire lancien chemin de halage des gabares conduit en pleine nature à la découverte de plusieurs manoirs nichés au cœur de paysages verdoyants. Pêche, canoë-kayak, escalade, promenade à pied, à cheval, en VTT.

English : Sur les pas des pèlerins

I hope that no pilgrim has dipped his stick three times in the miraculous fountain of Chapelle-de-Fest !

Indeed, it would be better if it didn’t rain during this easy walk in gently sloping valleys carved by streams. The Saint-Lois is a country of bocage with shaded paths, it is also the country of horses, numerous to graze in the meadows. Will you be lucky enough to see one?

Remarkable points on the circuit:

0- The church of Saint-Jean-Des-Baisants was completed in 1962. The building is made of apparent granite. The stained glass windows are the main interest of the church, based on the opposition between the coloured windows in the north and the monochrome windows in the south.

1 Norman bocage and meeting point of 2 streams: the Précorbin, which flows towards the eponymous village, and the Hamel. You are in a 2nd valley.

2 Intersection with the GR221 to be walked in 5 days (129km) in the country of Saint-Lô, its beautiful countryside and its matrimonial riches.

3 The chapel of Saint Pierre was for a long time a place of pilgrimage very frequented during the great droughts to make it rain by plunging 3 times the stick of the processional cross in the fountain. The Grotto of the Chapel was built in memory of a group of parishioners who took refuge there during the bombings in 1944 and were saved.

4 The Old Manor of the XIth and XIIth century. Not to be visited

5 Le Tonnerre is an abandoned hamlet with great charm. Make a stop to enjoy the beautiful panorama

Remarkable points in the vicinity:

Château des Matignon, Torigni sur Vire: castle of the XVIth and XVIIth century, classified as Historic Monument having belonged during three centuries to the Matignon family. Inside, collection of old furniture, tapestries, Arthur the Duke museum.

The ponds of Torigni-sur-Vire: trace of ditches that Robert of Gloucester had dug around the castle made virtually impregnable by potential enemies. Today, the walk under the lime trees is very popular.

Church of Saint-Aubin, Précorbin: contains a statue of St. Julian of the sixteenth century. Placed under the patronage of Saint Aubin and then Saint Anne, it was built in 4 times

In Condé-sur-Vire: Saint-Martin church, St Jean de Brébeuf chapel (visit by appointment), Arganchy and Bélinière castles (which cannot be visited).

Chemin de halage des bords de Vire the old towpath of the barges leads to the discovery of several manors nestled in the heart of green landscapes. Fishing, canoeing, climbing, walking, horse riding, mountain biking.

Deutsch :

Hoffentlich hat kein Pilger seinen Stab dreimal in den wundersamen Brunnen von Chapelle-de-Fest getaucht!!!

Es wäre nämlich besser, wenn es auf dieser leichten Wanderung durch sanft abfallende, von Bächen gegrabene Täler nicht regnen würde. Saint-Lois ist ein Bocage-Land mit schattigen Wegen und auch das Land der Pferde, von denen viele auf den Wiesen weiden. Haben Sie das Glück, eines der Pferde zu sehen?

Bemerkenswerte Punkte auf der Strecke

0- Kirche von Saint-Jean-Des-Baisants wurde 1962 fertiggestellt. Das Gebäude wurde aus sichtbarem Granit errichtet. Die Glasfenster sind das Hauptinteresse der Kirche, das auf dem Gegensatz zwischen den farbigen Glasfenstern im Norden und den monochromen Glasfenstern im Süden beruht.

1 Normannische Bocage und Treffpunkt von 2 Bächen: dem Précorbin, der auf das gleichnamige Dorf zufließt, und dem Hamel. Sie befinden sich in einem 2.

2 Schnittpunkt mit dem GR221, den Sie in 5 Tagen (129 km) durch das Land um Saint-Lô, seine schöne Landschaft und seinen Heiratsreichtum zurücklegen können.

3 Die Kapelle Saint Pierre war lange Zeit ein viel besuchter Wallfahrtsort während großer Dürreperioden, um durch dreimaliges Eintauchen des Stabes des Prozessionskreuzes in den Brunnen Regen zu erzeugen. Die Grotte der Kapelle wurde in Erinnerung an eine Gruppe von Gemeindemitgliedern errichtet, die während der Bombenangriffe im Jahr 1944 dorthin geflüchtet waren und gerettet wurden.

4 Das Alte Herrenhaus aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Jahrhundert. Kann nicht besichtigt werden

5 Le Tonnerre ist ein verlassener Weiler mit großem Charme. Machen Sie einen Halt, um das schöne Panorama zu genießen

Bemerkenswerte Punkte in der Nähe

Château des Matignon, Torigni sur Vire: Schloss aus dem 16. und 17. Jahrhundert, das als historisches Monument eingestuft ist und drei Jahrhunderte lang der Familie Matignon gehörte. Im Inneren befinden sich eine Sammlung alter Möbel, Wandteppiche und das Museum Arthur le Duc.

Die Teiche von Torigni-sur-Vire: Spuren der Gräben, die Robert von Gloucester um das Schloss herum ausheben ließ, das dadurch für eventuelle Feinde nahezu uneinnehmbar wurde. Heute ist der Spaziergang unter den Lindenbäumen sehr beliebt.

Kirche Saint-Aubin, Précorbin: enthält eine Statue des Heiligen Julien aus dem 16. Die Kirche steht unter der Schirmherrschaft von Saint Aubin und später von Saint Anne und wurde in vier Bauabschnitten errichtet

In Condé-sur-Vire: Kirche Saint-Martin, Kapelle St Jean de Brébeuf (Besichtigung nach Vereinbarung), Schlösser Arganchy und Bélinière (nicht zu besichtigen).

Chemin de halage des bords de Vire: Der ehemalige Treidelpfad der Gabaren führt mitten durch die Natur zu mehreren Herrenhäusern, die inmitten grüner Landschaften liegen. Angeln, Kanu- und Kajakfahren, Klettern, Wandern, Reiten, Mountainbiking.

Italiano :

Speriamo che nessun pellegrino abbia intinto tre volte il suo bastone nella fontana miracolosa della Chapelle-de-Fest!

In effetti, sarebbe meglio se non piovesse durante questa facile passeggiata nelle valli in leggera pendenza scavate dai torrenti. Il Saint-Lois è un paese di bocage con sentieri ombreggiati, è anche il paese dei cavalli, numerosi a pascolare nei prati. Avrete la fortuna di vederne uno?

Punti notevoli del circuito

0- La chiesa di Saint-Jean-Des-Baisants è stata completata nel 1962. L’edificio è realizzato in granito a vista. Le vetrate sono l’interesse principale della chiesa, basato sulla contrapposizione tra le vetrate colorate a nord e quelle monocromatiche a sud.

1 ? Bocage normanno e punto d’incontro di due torrenti: il Précorbin, che scorre verso l’omonimo villaggio, e l’Hamel. Siete in una seconda valle.

2 ? Intersezione con il GR221 da percorrere in 5 giorni (129 km) nel paese di Saint-Lô, la sua bella campagna e le sue ricchezze matrimoniali.

3 ? La cappella di Saint-Pierre è stata a lungo un luogo di pellegrinaggio, molto frequentato durante le grandi siccità per far piovere immergendo per tre volte il bastone della croce processionale nella fontana. La Grotta della Cappella è stata costruita in memoria di un gruppo di parrocchiani che vi si rifugiarono durante i bombardamenti del 1944 e si salvarono.

4 ? L’antica casa padronale dell’XI e XII secolo. Non aperto al pubblico

5 ? Le Tonnerre è un borgo abbandonato dal grande fascino. Fate una pausa per godervi lo splendido panorama

Punti notevoli nelle vicinanze:

Château des Matignon, Torigni sur Vire: castello del XVI e XVII secolo, classificato come monumento storico, appartenuto alla famiglia Matignon per tre secoli. All’interno, collezione di mobili antichi, arazzi, museo Arthur the Duke.

Gli stagni di Torigni-sur-Vire: traccia dei fossati che Roberto di Gloucester aveva scavato intorno al castello, rendendolo praticamente inespugnabile ai potenziali nemici. Oggi la passeggiata sotto i tigli è molto apprezzata.

Chiesa di St Aubin, Précorbin: contiene una statua di St Julien del XVI secolo. Posta sotto il patronato di Sant’Aubin e poi di Sant’Anna, fu costruita in quattro fasi

A Condé-sur-Vire: chiesa di Saint-Martin, cappella di St Jean de Brébeuf (visita su appuntamento), castelli di Arganchy e Bélinière (non visitabili).

Chemin de halage des bords de Vire: l’antico alzaia delle gabare conduce alla scoperta di diversi manieri immersi nel cuore di paesaggi verdi. Pesca, canoa, arrampicata, passeggiate, equitazione e mountain bike.

Español :

Esperemos que ningún peregrino haya mojado su bastón tres veces en la fuente milagrosa de Chapelle-de-Fest

De hecho, sería mejor que no lloviera durante este fácil paseo por valles de suave pendiente esculpidos por arroyos. El Saint-Lois es un país de bocage con caminos sombreados, es también el país de los caballos, numerosos para pastar en los prados. ¿Tendrá la suerte de ver uno?

Puntos notables del circuito

0- La iglesia de Saint-Jean-Des-Baisants se terminó de construir en 1962. El edificio es de granito visto. Las vidrieras son el principal interés de la iglesia, basado en la oposición entre las ventanas de colores del norte y las monocromas del sur.

1 ? Bocage normando y punto de encuentro de 2 arroyos: el Précorbin, que fluye hacia el pueblo homónimo, y el Hamel. Estás en un segundo valle.

2 ? Intersección con el GR221 a recorrer en 5 días (129km) en el país de Saint-Lô, sus bellos paisajes y sus riquezas matrimoniales.

3 ? La capilla de Saint Pierre fue durante mucho tiempo un lugar de peregrinación, muy frecuentado durante las grandes sequías para hacer llover hundiendo tres veces el palo de la cruz procesional en la fuente. La Gruta de la Capilla se construyó en memoria de un grupo de feligreses que se refugió allí durante el bombardeo de 1944 y se salvó.

4 ? La antigua casa solariega de los siglos XI y XII. No está abierto al público

5 ? Le Tonnerre es una aldea abandonada con gran encanto. Tómese un descanso para disfrutar del hermoso panorama

Puntos notables en los alrededores:

Château des Matignon, Torigni sur Vire: castillo de los siglos XVI y XVII, clasificado como monumento histórico, que perteneció a la familia Matignon durante tres siglos. En el interior, colección de muebles antiguos, tapices, museo Arthur the Duke.

Los estanques de Torigni-sur-Vire: rastro de las zanjas que Roberto de Gloucester había cavado alrededor del castillo, haciéndolo prácticamente inexpugnable para los posibles enemigos. Hoy en día, el paseo bajo los tilos es muy popular.

Iglesia de St Aubin, Précorbin: contiene una estatua de St Julien del siglo XVI. Puesto bajo la advocación de San Aubin y luego de Santa Ana, se construyó en cuatro etapas

En Condé-sur-Vire: iglesia de Saint-Martin, capilla de St Jean de Brébeuf (visita con cita previa), castillos de Arganchy y Bélinière (no visitables).

Chemin de halage des bords de Vire el antiguo camino de sirga de los gabares conduce al descubrimiento de varias casas solariegas enclavadas en el corazón de verdes paisajes. Pesca, piragüismo, escalada, senderismo, equitación y bicicleta de montaña.

