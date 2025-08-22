Sur les pas du pêcheur Huppé Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Sur les pas du pêcheur Huppé Pouancé

Espace Naturel Sensible Sur les pas du pêcheur Huppé Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire

Partez à la rencontre des habitants de l’étang Saint-Aubin de Pouancé, de façon ludique, en famille, en suivant le sentier d’interprétation sur les pas du pêcheur huppé .

English :

Meet the inhabitants of the Saint-Aubin de Pouancé pond, in a playful way, with your family, by following the interpretation trail in the footsteps of the fisherman .

Deutsch :

Begegnen Sie den Bewohnern des Étang Saint-Aubin de Pouancé auf spielerische Weise mit der ganzen Familie, indem Sie dem Interpretationspfad sur les pas du pêcheur huppé (auf den Spuren des Haubenfischers) folgen.

Italiano :

Andate a conoscere gli abitanti dello stagno di Saint-Aubin de Pouancé, in modo giocoso, con la vostra famiglia, seguendo il percorso di interpretazione sulle orme del pescatore crestato .

Español :

Vaya a conocer a los habitantes del estanque de Saint-Aubin de Pouancé, de forma lúdica, con su familia, siguiendo el sendero de interpretación tras las huellas del pescador crestado .

