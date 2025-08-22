Sur les pas du pêcheur Huppé Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Sur les pas du pêcheur Huppé Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Sur les pas du pêcheur Huppé Pouancé
Espace Naturel Sensible Sur les pas du pêcheur Huppé Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire
Durée : Distance : 3700.0 Tarif :
Partez à la rencontre des habitants de l’étang Saint-Aubin de Pouancé, de façon ludique, en famille, en suivant le sentier d’interprétation sur les pas du pêcheur huppé .
https://www.tourisme-anjoubleu.com/offres/sur-les-pas-du-pecheur-huppe-a-pouance-ombree-danjou-fr-2577293/ +33 2 41 92 86 83
English :
Meet the inhabitants of the Saint-Aubin de Pouancé pond, in a playful way, with your family, by following the interpretation trail in the footsteps of the fisherman .
Deutsch :
Begegnen Sie den Bewohnern des Étang Saint-Aubin de Pouancé auf spielerische Weise mit der ganzen Familie, indem Sie dem Interpretationspfad sur les pas du pêcheur huppé (auf den Spuren des Haubenfischers) folgen.
Italiano :
Andate a conoscere gli abitanti dello stagno di Saint-Aubin de Pouancé, in modo giocoso, con la vostra famiglia, seguendo il percorso di interpretazione sulle orme del pescatore crestato .
Español :
Vaya a conocer a los habitantes del estanque de Saint-Aubin de Pouancé, de forma lúdica, con su familia, siguiendo el sendero de interpretación tras las huellas del pescador crestado .
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Anjou tourime