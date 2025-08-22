Sur les pas d’un Poète Ceaulmont Indre
Sur les pas d'un Poète vendredi 1 mai 2026.
Sur les pas d’un Poète A pieds
36200 Ceaulmont Indre Centre-Val de Loire
Durée : 240 Distance : 16000.0 Tarif :
Découvrez des paysages très variés et des sites chargés d’histoire le long de cette balade.
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289479-sur-les-pas-d-un-poete +33 2 54 47 43 69
English :
Discover very varied landscapes and sites full of history along this walk.
Deutsch :
Entdecken Sie auf dieser Wanderung sehr unterschiedliche Landschaften und geschichtsträchtige Orte.
Italiano :
In questa passeggiata scoprirete un’ampia varietà di paesaggi e siti ricchi di storia.
Español :
Descubra una gran variedad de paisajes y lugares cargados de historia en este paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire