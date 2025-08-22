Sur les sentiers de la Grande Guerre Tracy-le-Mont Oise

Sur les sentiers de la Grande Guerre A pieds Difficulté moyenne

Sur les sentiers de la Grande Guerre Place de l’église 60170 Tracy-le-Mont Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 6200.0 Tarif :

Marquée par les combats de la Première Guerre mondiale, la commune de Tracy-Ie-Mont possède un circuit historique passant par le vieux village, le cimetière national et la carrière de la Maison du Garde. Découvrez la tragique histoire de Tracy-le-Mont et des civils de ce territoire pendant la guerre grâce à ce parcours de 6km balisé par des panneaux d’interprétation et des silhouettes de Poilus.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les sentiers de la Grande Guerre

Marked by the fighting of the First World War, the municipality of Tracy-Ie-Mont boasts a historic trail passing through the old village, the national cemetery and the Maison du Garde quarry. Discover the tragic history of Tracy-le-Mont and its civilians during the war, thanks to this 6km trail marked out by interpretation panels and silhouettes of Poilus.

Deutsch : Sur les sentiers de la Grande Guerre

Die Gemeinde Tracy-Ie-Mont wurde von den Kämpfen des Ersten Weltkriegs geprägt und verfügt über einen historischen Rundweg, der durch das alte Dorf, den Nationalfriedhof und den Steinbruch Maison du Garde führt. Entdecken Sie die tragische Geschichte von Tracy-le-Mont und der Zivilbevölkerung dieser Gegend während des Krieges auf diesem 6 km langen Rundweg, der mit Schautafeln und Silhouetten von Poilus markiert ist.

Italiano :

Segnato dai combattimenti della Prima Guerra Mondiale, il comune di Tracy-Ie-Mont dispone di un sentiero storico che attraversa il vecchio villaggio, il cimitero nazionale e la cava Maison du Garde. Scoprite la tragica storia di Tracy-le-Mont e dei suoi civili durante la guerra su questo sentiero di 6 km, segnalato con pannelli interpretativi e sagome di Poilus.

Español : Sur les sentiers de la Grande Guerre

Marcado por los combates de la Primera Guerra Mundial, el municipio de Tracy-Ie-Mont cuenta con un sendero histórico que atraviesa el antiguo pueblo, el cementerio nacional y la cantera Maison du Garde. Descubra la trágica historia de Tracy-le-Mont y sus civiles durante la guerra en este sendero de 6 km, señalizado con paneles de interpretación y siluetas de Poilus.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-11 par SIM Hauts-de-France