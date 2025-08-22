Sur les terres de Montesquieu, entre Garonne et vergers Montesquieu Lot-et-Garonne

Sur les terres de Montesquieu, entre Garonne et vergers A pieds Très facile

Sur les terres de Montesquieu, entre Garonne et vergers 47130 Montesquieu Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6000.0 Tarif :

Parcours sans aucune difficulté dans une boucle de la Garonne où vergers et peupleraies se partagent l’espace. A environ 4 km, non loin du canal, en direction de Montesquieu, ne ratez pas le Verger Conservatoire des Espèces Fruitières d’Aquitaine.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Sur les terres de Montesquieu, entre Garonne et vergers

A route without any difficulty in a loop of the Garonne where orchards and poplar plantations share the space. About 4 km away, not far from the canal, in the direction of Montesquieu, don’t miss the Orchard Conservatory of Aquitaine Fruit Species.

Deutsch : Sur les terres de Montesquieu, entre Garonne et vergers

Strecke ohne jegliche Schwierigkeiten in einer Schleife der Garonne, wo sich Obstgärten und Pappelwälder den Raum teilen. Etwa 4 km entfernt, nicht weit vom Kanal in Richtung Montesquieu, sollten Sie sich den Obstgarten Verger Conservatoire des Espèces Fruitières d’Aquitaine (Obstartenkonservatorium von Aquitanien) nicht entgehen lassen.

Italiano :

Un percorso facile in un’ansa della Garonna dove frutteti e pioppeti condividono lo spazio. A circa 4 km di distanza, non lontano dal canale, in direzione Montesquieu, non perdete il Verger Conservatoire des Espèces Fruitières d’Aquitaine.

Español : Sur les terres de Montesquieu, entre Garonne et vergers

Una ruta fácil en un bucle del Garona donde huertos y alamedas comparten el espacio. A unos 4 km, no muy lejos del canal, en dirección a Montesquieu, no deje de visitar el Conservatorio de Espectáculos Frutales de Aquitania.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine