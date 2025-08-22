Sur les terres de Saint-Hugues Marcigny Saône-et-Loire

Sur les terres de Saint-Hugues En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Sur les terres de Saint-Hugues Brionnais Découvertes 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Au départ de Marcigny, vous partirez sillonner le bocage du Brionnais et découvrirez sur votre chemin Semur-en-Brionnais, l ‘un des plus beaux villages de France avec sa Collégiale romane et son Château médiéval qui est le plus anciens édifices de Bourgogne du Sud.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Marcigny, you will go to the Brionnais bocage and discover on your way Semur-en-Brionnais, one of the most beautiful villages of France with its Romanesque Collegiate Church and its medieval Castle which is the oldest building in South Burgundy.

Deutsch :

Von Marcigny aus fahren Sie durch die Bocage du Brionnais und entdecken auf Ihrem Weg Semur-en-Brionnais, eines der schönsten Dörfer Frankreichs mit seiner romanischen Stiftskirche und seinem mittelalterlichen Schloss, das das älteste Gebäude im südlichen Burgund ist.

Italiano :

Partendo da Marcigny, attraverserete il bocage del Brionnais e scoprirete Semur-en-Brionnais, uno dei più bei villaggi di Francia con la sua chiesa collegiata romanica e il suo castello medievale, che è l’edificio più antico della Borgogna meridionale.

Español :

Partiendo de Marcigny, atravesará el bocage brionés y descubrirá Semur-en-Brionnais, uno de los pueblos más bellos de Francia, con su colegiata románica y su castillo medieval, que es el edificio más antiguo del sur de Borgoña.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data