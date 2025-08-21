Sur les traces d’André Breton Bouziès Lot

Sur les traces d’André Breton

Sur les traces d’André Breton 46330 Bouziès Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 8500.0 Tarif :

Les berges du Lot, le long du chemin de halage, le village de St Cirq Lapopie et le calme du causse sont les points forts de cette balade.

André Breton, père du mouvement surréaliste découvrit les lieux en 1950, à l’occasion de l’inauguration de la première Route mondiale qui devait partir de Cahors

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The banks of the Lot, along the towpath, the village of St Cirq Lapopie and the calm of the causse are the highlights of this walk.

André Breton, father of the Surrealist movement, discovered the area in 1950, on the occasion of the inauguration of the first World Route from Cahors

Deutsch :

Die Ufer des Lot, entlang des Treidelpfades, das Dorf St Cirq Lapopie und die Ruhe der Causse sind die Höhepunkte dieser Wanderung.

André Breton, Vater der surrealistischen Bewegung, entdeckte die Gegend 1950 anlässlich der Einweihung der ersten Route mondiale , die von Cahors aus starten sollte

Italiano :

Le rive del Lot, lungo l’alzaia, il villaggio di St Cirq Lapopie e la pace e la tranquillità della cava sono i punti salienti di questa passeggiata.

André Breton, padre del movimento surrealista, scoprì la zona nel 1950, in occasione dell’inaugurazione della prima Rotta del Mondo , che partiva da Cahors

Español :

Las orillas del Lot, a lo largo del camino de sirga, el pueblo de St Cirq Lapopie y la tranquilidad del Causse son los puntos fuertes de este paseo.

André Breton, padre del movimiento surrealista, descubrió la zona en 1950, durante la inauguración de la primera Ruta del Mundo , que debía partir de Cahors

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot