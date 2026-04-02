Sur les traces de Chanzy Nouart Ardennes

Sur les traces de Chanzy

Sur les traces de Chanzy Départ 44 Rue de la Chise 08240 Nouart Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Ce parcours VTT vallonné vous entraîne au cœur d’un territoire authentique mêlant forêts , campagne et vastes étendues de champs . Au départ de Nouart, village natal du Général Chanzy, l’itinéraire traverse plusieurs villages et hameaux Tailly, Barricourt, la petite cense, les Forgettes, Les Tuileries, Rémonville… où se dévoilent de remarquables bâtisses en pierre , témoins du patrimoine local. Suivre le balisage vélo n°25 Entre octobre et février, se renseigner sur les dates de chasse avant de partir. Variante de 14 kms possible

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/1114232-sur-les-traces-de-chanzy

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English :

This hilly mountain bike route takes you to the heart of an authentic region combining forests, countryside and vast expanses of fields. Starting from Nouart, the birthplace of General Chanzy, the route passes through a number of villages and hamlets: Tailly, Barricourt, la petite cense, les Forgettes, Les Tuileries, Rémonville… all of which are home to remarkable stone buildings that bear witness to the local heritage. Follow bike route no. 25 Between October and February, check hunting dates before setting off. Variant of 14 kms possible

Deutsch :

Diese hügelige Mountainbike-Strecke führt Sie durch ein authentisches Gebiet, das Wälder, Landschaften und weite Felder miteinander verbindet. Die Route beginnt in Nouart, dem Geburtsort von General Chanzy, und führt durch mehrere Dörfer und Weiler: Tailly, Barricourt, la petite cense, les Forgettes, Les Tuileries, Rémonville…, in denen bemerkenswerte Steingebäude zu sehen sind, die das lokale Kulturerbe bezeugen. Folgen Sie der Fahrradmarkierung Nr. 25 Zwischen Oktober und Februar, erkundigen Sie sich vor Ihrer Abreise nach den Jagdzeiten. Variante von 14 km möglich

Italiano :

Questo percorso ondulato in mountain bike vi porta nel cuore di un territorio autentico che unisce boschi, campagne e vaste distese di campi. Partendo da Nouart, luogo di nascita del generale Chanzy, il percorso attraversa numerosi villaggi e frazioni: Tailly, Barricourt, la petite cense, les Forgettes, Les Tuileries, Rémonville… dove si possono ammirare alcune notevoli costruzioni in pietra che testimoniano il patrimonio locale. Seguire il percorso ciclabile n. 25 Tra ottobre e febbraio, verificare le date di caccia prima di partire. Possibile variante di 14 km

Español :

Esta ruta ondulada en bicicleta de montaña le llevará al corazón de una zona auténtica que combina bosques, campiña y grandes extensiones de campos. Partiendo de Nouart, ciudad natal del general Chanzy, la ruta atraviesa numerosos pueblos y aldeas: Tailly, Barricourt, la petite cense, les Forgettes, Les Tuileries, Rémonville… donde podrá admirar algunos notables edificios de piedra que atestiguan el patrimonio local. Siga la ruta ciclista nº 25 Entre octubre y febrero, compruebe las fechas de caza antes de salir. Variante de 14 kms posible

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme