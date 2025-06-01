Sur les traces de Jacques et Etienne, tailleurs de pierre Balade numérique Baludik Miré Maine-et-Loire

Sur les traces de Jacques et Etienne, tailleurs de pierre Balade numérique Baludik Place de l’église 49330 Miré Maine-et-Loire Pays de la Loire

En 1833, le paisible village de Miré voit arriver deux tailleurs de pierre, Jacques et Étienne, venus de contrées lointaines. Leur mission ? Redonner vie à l’église Saint-Melaine, cette sentinelle de pierre veillant en silence sur le village depuis le XIème siècle.

https://www.tourisme-anjoubleu.com/ +33 2 41 92 86 83

English :

In 1833, two stonemasons, Jacques and Étienne, arrived in the peaceful village of Miré from faraway lands. Their mission? To restore life to the church of Saint-Melaine, the stone sentinel that has silently watched over the village since the 11th century.

Deutsch :

Im Jahr 1833 kommen in das friedliche Dorf Miré zwei Steinmetze, Jacques und Étienne, aus fernen Ländern. Was ist ihre Aufgabe? Sie sollen die Kirche Saint-Melaine wiederbeleben, die seit dem 11.

Italiano :

Nel 1833, due scalpellini, Jacques ed Étienne, arrivano nel tranquillo villaggio di Miré da luoghi lontani. La loro missione? Dare nuova vita alla chiesa di Saint-Melaine, la sentinella di pietra che dall’XI secolo veglia silenziosa sul villaggio.

Español :

En 1833, dos canteros, Jacques y Étienne, llegan al apacible pueblo de Miré procedentes de lugares lejanos. ¿Su misión? Dar nueva vida a la iglesia de Saint-Melaine, centinela de piedra que vigila en silencio el pueblo desde el siglo XI.

