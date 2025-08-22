Sur les traces de la seconde guerre mondiale Le Coudray-sur-Thelle Oise

Sur les traces de la seconde guerre mondiale A pieds Difficulté moyenne

Sur les traces de la seconde guerre mondiale Mairie, Rue principale 60430 Le Coudray-sur-Thelle Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 9600.0 Tarif :

Cet itinéraire vous fera découvrir les charmes du village de Silly-Tillard et vous emmènera sur les pistes de l’histoire dans la commune du Coudray-Sur-Thelle.

English : Sur les traces de la seconde guerre mondiale

This itinerary will introduce you to the charms of the village of Silly-Tillard and take you on a historical tour of the commune of Le Coudray-Sur-Thelle.

Deutsch : Sur les traces de la seconde guerre mondiale

Auf dieser Route entdecken Sie den Charme des Dorfes Silly-Tillard und begeben sich in der Gemeinde Coudray-Sur-Thelle auf die Spuren der Geschichte.

Italiano :

Questo itinerario vi farà conoscere il fascino del villaggio di Silly-Tillard e vi accompagnerà in una visita storica del comune di Le Coudray-Sur-Thelle.

Español : Sur les traces de la seconde guerre mondiale

Este itinerario le permitirá descubrir los encantos del pueblo de Silly-Tillard y realizar un recorrido histórico por el municipio de Le Coudray-Sur-Thelle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France