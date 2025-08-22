Sur les traces de l’ancienne voie ferrée Lachapelle-Saint-Pierre Oise

Sur les traces de l’ancienne voie ferrée A pieds Difficulté moyenne

Sur les traces de l’ancienne voie ferrée Place du Bois Morel 60730 Lachapelle-Saint-Pierre Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 8000.0 Tarif :

Vous partirez à travers champs, découvrant la partie haute de La Chapelle St-Pierre, son château d’eau et ses mares.

Difficulté moyenne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces de l’ancienne voie ferrée

You’ll set off across the fields, discovering the upper part of La Chapelle St-Pierre, its water tower and ponds.

Deutsch : Sur les traces de l’ancienne voie ferrée

Sie gehen über die Felder und entdecken den oberen Teil von La Chapelle St-Pierre, seinen Wasserturm und seine Tümpel.

Italiano :

Attraverserete i campi, scoprendo la parte superiore di La Chapelle St-Pierre, la sua torre d’acqua e i suoi laghetti.

Español : Sur les traces de l’ancienne voie ferrée

Atravesará los campos y descubrirá la parte superior de la Chapelle St-Pierre, su torre de agua y sus estanques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France