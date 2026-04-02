Sur les traces de l’Empereur Thennelières Aube
Sur les traces de l’Empereur Thennelières Aube vendredi 1 mai 2026.
Sur les traces de l’Empereur
Sur les traces de l’Empereur 10410 Thennelières Aube Grand Est
Durée : Distance : 172100.0 Tarif :
Un circuit sur les traces de Napoléon traversant les hauts lieux de la campagne de 1814 représenté par 25 stèles.
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English :
A circuit in Napoleon’s footsteps through the high points of the 1814 campaign, represented by 25 steles.
Deutsch :
Ein Rundgang auf den Spuren Napoleons, der durch die Höhepunkte des Feldzugs von 1814 führt, die durch 25 Stelen dargestellt werden.
Italiano :
Un percorso sulle orme di Napoleone che tocca i punti salienti della campagna del 1814 rappresentati da 25 stele.
Español :
Un itinerario sobre las huellas de Napoleón que recorre los momentos culminantes de la campaña de 1814, representados por 25 estelas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-03-11 par Aube en Champagne Attractivité