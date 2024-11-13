Sur les traces de Vercingétorix Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or

Sur les traces de Vercingétorix Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or vendredi 1 août 2025.

Sur les traces de Vercingétorix Statue Vercingétorix 21150 Alise-Sainte-Reine Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Lieu d’histoire et de mémoire connu de tous, le site d’Alésia fait partie du patrimoine national depuis la célèbre bataille qui opposa César à Vercingétorix. Fermez votre manuel d’histoire, et laissez-vous conter cette grande épopée.

English :

A place of history and memory known to all, the site of Alesia is part of the national heritage since the famous battle between Caesar and Vercingetorix. Close your history textbook, and let us tell you about this great epic.

Deutsch :

Die Stätte von Alesia ist ein Ort der Geschichte und Erinnerung, den jeder kennt. Seit der berühmten Schlacht zwischen Cäsar und Vercingetorix gehört sie zum nationalen Kulturerbe. Schlagen Sie Ihr Geschichtsbuch zu und lassen Sie sich von diesem großen Epos erzählen.

Italiano :

Luogo di storia e di memoria noto a tutti, il sito di Alesia fa parte del patrimonio nazionale fin dalla famosa battaglia tra Cesare e Vercingetorige. Chiudete il vostro libro di storia e lasciatevi raccontare questa grande epopea.

Español :

Lugar de historia y memoria conocido por todos, el sitio de Alesia forma parte del patrimonio nacional desde la famosa batalla entre César y Vercingetórix. Cierre su libro de historia y déjese contar esta gran epopeya.

