Sur les traces des commandos Ouistreham Calvados
Sur les traces des commandos Ouistreham Calvados vendredi 1 mai 2026.
Sur les traces des commandos
Sur les traces des commandos 14150 Ouistreham Calvados Normandie
Durée : 210 Distance : 15000.0 Tarif :
Marchez sur les traces des commandos et parcourez le canal, entre terre et mer, le long de cette boucle.
English : Sur les traces des commandos
Walk in the footsteps of the commandos and explore the canal, between land and sea, along this loop.
Deutsch :
Wandeln Sie auf den Spuren der Kommandos und fahren Sie auf diesem Rundweg durch den Kanal zwischen Land und Meer.
Italiano :
Camminate sulle orme dei commando ed esplorate il canale, tra terra e mare, lungo questo anello.
Español :
Siga los pasos de los comandos y explore el canal, entre tierra y mar, a lo largo de este bucle.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme