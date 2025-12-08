Sur les traces des commandos Ouistreham Calvados

Sur les traces des commandos

Sur les traces des commandos 14150 Ouistreham Calvados Normandie

Durée : 210 Distance : 15000.0 Tarif :

Marchez sur les traces des commandos et parcourez le canal, entre terre et mer, le long de cette boucle.

English : Sur les traces des commandos

Walk in the footsteps of the commandos and explore the canal, between land and sea, along this loop.

Deutsch :

Wandeln Sie auf den Spuren der Kommandos und fahren Sie auf diesem Rundweg durch den Kanal zwischen Land und Meer.

Italiano :

Camminate sulle orme dei commando ed esplorate il canale, tra terra e mare, lungo questo anello.

Español :

Siga los pasos de los comandos y explore el canal, entre tierra y mar, a lo largo de este bucle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme