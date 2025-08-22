Sur les traces des pastouriaux PR n°61 Saint-Rémy-en-Rollat Allier
Sur les traces des pastouriaux PR n°61
Sur les traces des pastouriaux PR n°61 Eglise de Saint-Rémy-en-Rollat 03110 Saint-Rémy-en-Rollat Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cet itinéraire vous fait doucement prendre de la hauteur pour vous offrir de jolies vues sur Vichy et les coteaux de Creuzier.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
This itinerary takes you gently upwards, offering lovely views over Vichy and the Creuzier hillsides.
Diese Route lässt Sie langsam an Höhe gewinnen und bietet Ihnen schöne Ausblicke auf Vichy und die Hänge von Creuzier.
Il percorso sale dolcemente e offre una bella vista su Vichy e sulle colline di Creuzier.
Esta ruta le lleva suavemente hacia arriba, ofreciendo hermosas vistas sobre Vichy y las colinas de Creuzier.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme