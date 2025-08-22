Sur les traces des pastouriaux PR n°61 Saint-Rémy-en-Rollat Allier

Sur les traces des pastouriaux PR n°61

Eglise de Saint-Rémy-en-Rollat 03110 Saint-Rémy-en-Rollat Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cet itinéraire vous fait doucement prendre de la hauteur pour vous offrir de jolies vues sur Vichy et les coteaux de Creuzier.

English : Sur les traces des pastouriaux PR n°61

This itinerary takes you gently upwards, offering lovely views over Vichy and the Creuzier hillsides.

Deutsch : Sur les traces des pastouriaux PR n°61

Diese Route lässt Sie langsam an Höhe gewinnen und bietet Ihnen schöne Ausblicke auf Vichy und die Hänge von Creuzier.

Italiano :

Il percorso sale dolcemente e offre una bella vista su Vichy e sulle colline di Creuzier.

Español : Sur les traces des pastouriaux PR n°61

Esta ruta le lleva suavemente hacia arriba, ofreciendo hermosas vistas sobre Vichy y las colinas de Creuzier.

