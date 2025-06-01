Sur les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel Pontécoulant Calvados
Sur les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel Pontécoulant Calvados vendredi 1 août 2025.
Sur les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel
Sur les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel Château de Pontécoulant 14110 Pontécoulant Calvados Normandie
Durée : 300 Distance : 23000.0 Tarif :
Randonnez sur les traces des pèlerins du Mont Saint Michel.
A voir le château de Pontécoulant, La Roche aux Renards, la Chapelle Saint-Laurent-des-Aulnes, La Commanderie de Courval (Propriété privée).
http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 69 27 64
English : Sur les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel
Take a tour in the footsteps of the Mont Saint-Michel pilgrims.
Must-see: the Château de Pontécoulant, the Roche aux Renards, the Saint-Laurent-des-Aulnes Chapel, the Commanderie de Courval (private property).
Deutsch :
Wandern Sie auf den Spuren der Pilger des Mont Saint Michel.
Sehenswert: das Schloss von Pontécoulant, La Roche aux Renards, die Kapelle Saint-Laurent-des-Aulnes, La Commanderie de Courval (Privatbesitz).
Italiano :
Camminate sulle orme dei pellegrini di Mont Saint Michel.
Da vedere: il castello di Pontécoulant, La Roche aux Renards, la Cappella di Saint-Laurent-des-Aulnes, la Commanderie de Courval (proprietà privata).
Español :
Siga los pasos de los peregrinos del Mont Saint Michel.
Para ver: el castillo de Pontécoulant, La Roche aux Renards, la capilla de Saint-Laurent-des-Aulnes, La Commanderie de Courval (propiedad privada).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme