Sur les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel Pontécoulant Calvados

Durée : 300 Distance : 23000.0 Tarif :

Randonnez sur les traces des pèlerins du Mont Saint Michel.

A voir le château de Pontécoulant, La Roche aux Renards, la Chapelle Saint-Laurent-des-Aulnes, La Commanderie de Courval (Propriété privée).

http://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/ +33 2 31 69 27 64

English : Sur les traces des pèlerins du Mont-Saint-Michel

Take a tour in the footsteps of the Mont Saint-Michel pilgrims.

Must-see: the Château de Pontécoulant, the Roche aux Renards, the Saint-Laurent-des-Aulnes Chapel, the Commanderie de Courval (private property).

Deutsch :

Wandern Sie auf den Spuren der Pilger des Mont Saint Michel.

Sehenswert: das Schloss von Pontécoulant, La Roche aux Renards, die Kapelle Saint-Laurent-des-Aulnes, La Commanderie de Courval (Privatbesitz).

Italiano :

Camminate sulle orme dei pellegrini di Mont Saint Michel.

Da vedere: il castello di Pontécoulant, La Roche aux Renards, la Cappella di Saint-Laurent-des-Aulnes, la Commanderie de Courval (proprietà privata).

Español :

Siga los pasos de los peregrinos del Mont Saint Michel.

Para ver: el castillo de Pontécoulant, La Roche aux Renards, la capilla de Saint-Laurent-des-Aulnes, La Commanderie de Courval (propiedad privada).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme