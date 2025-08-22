Sur les traces des Poilus Vic-sur-Aisne Aisne

Sur les traces des Poilus A pieds

Sur les traces des Poilus Sur la place de Vic-sur-Aisne, face au château 02290 Vic-sur-Aisne Aisne Hauts-de-France

Le 12 septembre 1914, la première bataille de la Marne vient de prendre fin. Les Allemands sont contraints de

battre en retraite vers le nord et de franchir l’Aisne. Son cours est dominé par de hauts plateaux au sommet

desquels se trouvent des carrières souterraines, les creutes . Elles offrent aux militaires des abris recherchés.

En quelques jours, la guerre de mouvement laisse place ici à une guerre de position. Pour se protéger des tirs de

l’artillerie allemande, les Français creusent alors leurs premières tranchées.

English :

On 12 September 1914, the first Battle of the Marne had just ended. The Germans were forced to

retreat north and cross the Aisne. Its course is dominated by high plateaus at the top of the Aisne

of which are underground quarries, the creutes . They provide the military with much-needed shelter

Within a few days, the war of movement gives way here to a war of position. To protect themselves from

with the German artillery, the French then dug their first trenches.

Deutsch :

Am 12. September 1914 war die erste Schlacht an der Marne gerade zu Ende gegangen. Die Deutschen sind gezwungen

sich nach Norden zurückzuziehen und den Fluss Aisne zu überqueren. Ihr Verlauf wird von hohen Plateaus beherrscht, auf deren Gipfel die

auf denen sich unterirdische Steinbrüche, die sogenannten Creutes , befinden. Sie boten den Soldaten begehrte Unterschlupfmöglichkeiten

Innerhalb weniger Tage wurde der Bewegungskrieg durch einen Stellungskrieg ersetzt. Um sich vor dem Beschuss durch die

der deutschen Artillerie zu schützen, gruben die Franzosen ihre ersten Schützengräben.

Italiano :

Il 12 settembre 1914 si era appena conclusa la Prima battaglia della Marna. I tedeschi sono costretti a ritirarsi verso nord

ritirarsi verso nord e attraversare l’Aisne. Il suo corso è dominato da altipiani alla cui sommità si trovano

su cui si trovano le cave sotterranee, le creutes . Offrivano ai soldati rifugi ricercati

In pochi giorni, la guerra di movimento ha lasciato il posto a una guerra di posizione. Per proteggersi dal fuoco dell’artiglieria tedesca

per proteggersi dal fuoco dell’artiglieria tedesca, i francesi scavarono le prime trincee.

Español :

El 12 de septiembre de 1914, la primera batalla del Marne acababa de terminar. Los alemanes se ven obligados a retirarse hacia el norte

retirarse hacia el norte y cruzar el Aisne. Su curso está dominado por altas mesetas en cuya cima se encuentran

sobre la que se encuentran las canteras subterráneas, las creutes . Ofrecieron a los soldados los refugios que buscaban

En pocos días, la guerra de movimientos dio paso a una guerra de posiciones. Para protegerse del fuego de la artillería alemana

para protegerse del fuego de la artillería alemana, los franceses cavaron sus primeras trincheras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-27 par Agence Aisne Tourisme