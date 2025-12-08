Sur les traces des Spiritains Neufgrange Moselle

Sur les traces des Spiritains Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Sur les traces des Spiritains 2 rue Saint-Michel 57910 Neufgrange Moselle Grand Est

Durée : 180 Distance : 11200.0 Tarif :

Enfilez vos chaussures de marche et partez pour une randonnée mêlant histoire et nature à travers la commune de Neufgrange, puis vers Rémelfing, Zetting et Siltzheim !

Le circuit Sur les traces des Spiritains vous propose une belle boucle de 11,2 km, avec pour point de départ le village de Neufgrange.

Dès les premiers pas, vous serez plongés dans l’héritage des Pères Spiritains leur ancien couvent, leurs dépendances, le cimetière et la chapelle vous racontent encore aujourd’hui l’histoire de leur vie en ces lieux. À deux pas de là se trouvent, l’école Saint-Joseph, aujourd’hui école élémentaire, et l’ancien château, devenu la mairie du village.

Après cette immersion dans le patrimoine local, plongez au cœur de la nature pour un bain de forêt. En empruntant des sentiers étroits à travers la forêt du Wackenkopf, profitez d’un grand bol d’air frais et d’une véritable déconnexion. Ici, vous marcherez dans une atmosphère apaisante, entourés par une belle diversité d’essences d’arbres les chênes imposants côtoient les hêtres et les pins élégants, tandis que les érables ajoutent une touche de couleur à chaque saison.

Le circuit alterne ensuite avec des chemins plus larges qui bordent des champs, offrant de légers dénivelés et de superbes vues dégagées sur la campagne environnante, sur plus d’un kilomètre. Ce paysage est rythmé par les rundballer en été et ponctué de bornes historiques du XVIIIe siècle, où l’on peut encore deviner des dates presque effacées par le temps, parfois dissimulées sous la végétation.

Une pause s’impose pour admirer un point de vue au nord de la boucle, offrant une vue imprenable sur les alentours.

Un panneau, installé devant la mairie de Neufgrange, vous renseignera sur le parcours balisé de ce circuit.

– Variante une version plus courte de la boucle (7,6 km) peut être faite en coupant au carrefour Wackenkopf dans un sens, ou Bruehlberg dans l’autre.

– Liaisons partie commune avec le circuit Au fil des Époques (9,4 km). Deux liaisons possibles de 1 à 2 km, vers le Circuit du Lavoir (12,6 km) à Siltzheim.

– Balisage anneau jaune

– Secteur géographique La vallée de la Sarre, jolis détours entre rivière et forêts

– Point de départ Neufgrange > 2 rue Saint-Michel Mairie

Difficulté moyenne

https://www.sarreguemines-tourisme.com/ +33 3 87 98 80 81

English :

Put on your walking shoes and set off on a hike combining history and nature through the commune of Neufgrange, then on to Rémelfing, Zetting and Siltzheim!

The In the footsteps of the Spiritans trail is a beautiful 11.2 km loop, starting in the village of Neufgrange.

From the very first steps, you’ll be immersed in the heritage of the Spiritan Fathers: their former convent, outbuildings, cemetery and chapel still tell the story of their life here. Just a stone’s throw away, you’ll find St. Joseph’s school, now an elementary school, and the former château, now the village hall.

After this immersion in local heritage, plunge into the heart of nature for a forest bath. Follow narrow paths through the Wackenkopf forest for a breath of fresh air and a chance to unwind. Here, you’ll walk in a soothing atmosphere, surrounded by a beautiful diversity of tree species: towering oaks rub shoulders with elegant beeches and pines, while maples add a touch of color to every season.

The circuit then alternates with wider paths bordering fields, offering gentle gradients and superb unobstructed views of the surrounding countryside, for over a kilometer. This landscape is punctuated by rundballers in summer and 18th-century milestones, where you can still make out dates almost erased by time, sometimes hidden under vegetation.

Take a break to admire a viewpoint to the north of the loop, offering a breathtaking view of the surrounding area.

A sign in front of Neufgrange town hall provides information on the marked route.

– Variation: a shorter version of the loop (7.6 km) can be made by cutting off at the Wackenkopf junction in one direction, or the Bruehlberg junction in the other.

– Connections: common part with the Au fil des Époques circuit (9.4 km). Two possible links of 1 to 2 km, to the Circuit du Lavoir (12.6 km) in Siltzheim.

– Marking: yellow ring

– Geographical area: The Sarre valley, beautiful detours between river and forest

– Starting point Neufgrange > 2 rue Saint-Michel Mairie

Deutsch :

Ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an und begeben Sie sich auf eine Wanderung, die Geschichte und Natur miteinander verbindet, durch die Gemeinde Neufgrange und weiter nach Rémelfing, Zetting und Siltzheim!

Der Rundweg Auf den Spuren der Spiritaner bietet Ihnen eine schöne 11,2 km lange Schleife mit dem Dorf Neufgrange als Ausgangspunkt.

Schon bei den ersten Schritten tauchen Sie in das Erbe der Spiritanerpatres ein: Ihr ehemaliges Kloster, seine Nebengebäude, der Friedhof und die Kapelle erzählen Ihnen noch heute die Geschichte ihres Lebens an diesem Ort. Die Schule Saint-Joseph, die heute eine Grundschule ist, und das ehemalige Schloss, das heute das Rathaus des Dorfes ist, befinden sich nur wenige Schritte entfernt.

Nach diesem Eintauchen in das lokale Kulturerbe können Sie in die Natur eintauchen und ein Waldbad nehmen. Auf schmalen Pfaden durch den Wald des Wackenkopfes können Sie frische Luft schnappen und einfach mal abschalten. Hier wandern Sie in einer beruhigenden Atmosphäre, umgeben von einer schönen Vielfalt an Baumarten: mächtige Eichen stehen neben eleganten Buchen und Kiefern, während Ahornbäume jeder Jahreszeit einen Farbtupfer verleihen.

Die Route wechselt dann zu breiteren Wegen, die an Feldern entlangführen, mit leichten Höhenunterschieden und herrlichen Ausblicken auf die umliegende Landschaft auf einer Länge von über einem Kilometer. Diese Landschaft wird im Sommer von den Rundballern geprägt und ist mit historischen Grenzsteinen aus dem 18.

Eine Pause lohnt sich, um den Aussichtspunkt im Norden der Schleife zu bewundern, von dem aus man einen herrlichen Blick auf die Umgebung hat.

Eine Tafel vor dem Rathaus von Neufgrange informiert Sie über die markierte Strecke dieses Rundwegs.

– Variante: Eine kürzere Version des Rundwegs (7,6 km) können Sie machen, indem Sie an der Kreuzung Wackenkopf in die eine Richtung oder Bruehlberg in die andere Richtung abbiegen.

– Verbindungen: Gemeinsamer Teil mit dem Rundweg Au fil des Époques (9,4 km). Zwei mögliche Verbindungen von 1 bis 2 km Länge zum Circuit du Lavoir (12,6 km) in Siltzheim.

– Markierung: gelber Ring

– Geografisches Gebiet: Das Saartal, schöne Abstecher zwischen Fluss und Wäldern

– Ausgangspunkt: Neufgrange > 2 rue Saint-Michel Mairie

Italiano :

Indossate le scarpe da trekking e partite per una passeggiata che unisce storia e natura attraverso il comune di Neufgrange, poi verso Rémelfing, Zetting e Siltzheim!

Il percorso Sulle orme degli Spiritani è un bellissimo anello di 11,2 km che parte dal villaggio di Neufgrange.

Non appena si parte, ci si immerge nell’eredità dei Padri Spiritani: il loro antico convento, gli edifici annessi, il cimitero e la cappella raccontano ancora la storia della loro vita qui. A pochi passi si trovano la scuola di San Giuseppe, oggi scuola elementare, e l’antico castello, oggi sala del villaggio.

Dopo questa immersione nel patrimonio locale, immergetevi nel cuore della natura per un bagno nella foresta. Percorrete gli stretti sentieri della foresta di Wackenkopf per respirare aria fresca e rilassarvi. Qui si passeggia in un’atmosfera rilassante, circondati da una splendida varietà di specie arboree: querce imponenti si affiancano a eleganti faggi e pini, mentre gli aceri aggiungono un tocco di colore in ogni stagione.

Il percorso si alterna poi a sentieri più ampi che costeggiano i campi, offrendo pendenze dolci e superbe viste libere sulla campagna circostante per oltre un chilometro. Questo paesaggio è punteggiato da palloni da lancio in estate e da punti di riferimento storici del XVIII secolo, dove è ancora possibile scorgere date quasi cancellate dal tempo, a volte nascoste sotto la vegetazione.

Fate una pausa per ammirare un punto panoramico a nord dell’anello, che offre una vista ininterrotta sulla zona circostante.

Un cartello davanti al municipio di Neufgrange fornisce informazioni sul percorso segnalato.

– Variante: è possibile realizzare una versione più breve dell’anello (7,6 km) tagliando al bivio Wackenkopf in una direzione o al bivio Bruehlberg nell’altra.

– Collegamenti: parte condivisa con il sentiero Au fil des Époques (9,4 km). Due possibili collegamenti, di 1 o 2 km, con il Sentiero del Lavoir (12,6 km) a Siltzheim.

– Segnaletica: anello giallo

– Area geografica: La valle della Sarre, con le sue belle deviazioni tra fiume e foresta

– Punto di partenza Neufgrange > 2 rue Saint-Michel Mairie

Español :

Cálcese los zapatos y emprenda un paseo que combina historia y naturaleza por el municipio de Neufgrange, para llegar después a Rémelfing, Zetting y Siltzheim

El sendero Tras las huellas de los espiritanos es un hermoso bucle de 11,2 km que comienza en el pueblo de Neufgrange.

Nada más salir, se sumergirá en el patrimonio de los Padres Espiritanos: su antiguo convento, sus dependencias, su cementerio y su capilla siguen contando la historia de su vida aquí. A dos pasos, el colegio San José, hoy escuela primaria, y el antiguo castillo, hoy ayuntamiento.

Tras esta inmersión en el patrimonio local, sumérjase en plena naturaleza para darse un baño de bosque. Recorra los estrechos senderos del bosque de Wackenkopf para respirar aire puro y desconectar. Aquí caminarás en un ambiente relajante, rodeado de una hermosa diversidad de especies arbóreas: imponentes robles se alzan junto a elegantes hayas y pinos, mientras que los arces añaden un toque de color en cada estación.

A continuación, la ruta se alterna con senderos más anchos que discurren junto a campos, ofreciendo suaves pendientes y magníficas vistas despejadas de la campiña circundante durante más de un kilómetro. Este paisaje está salpicado de rundballers en verano y de hitos históricos del siglo XVIII, en los que aún pueden distinguirse fechas casi borradas por el tiempo, a veces ocultas bajo la vegetación.

Tómese un respiro para admirar un mirador al norte del bucle, que ofrece vistas ininterrumpidas de los alrededores.

Un cartel frente al ayuntamiento de Neufgrange informa sobre el itinerario señalizado.

– Variante: se puede hacer una versión más corta del bucle (7,6 km) cortando en el cruce de Wackenkopf en un sentido, o en el cruce de Bruehlberg en el otro.

– Conexiones: parte compartida con el sendero Au fil des Époques (9,4 km). Dos posibles enlaces de 1 a 2 km, con el sendero Lavoir Trail (12,6 km) en Siltzheim.

– Señalización: anillo amarillo

– Zona geográfica: El valle del Sarre, con sus bellos desvíos entre río y bosque

– Punto de salida Neufgrange > 2 rue Saint-Michel Mairie

