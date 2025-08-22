Sur les traces des Templiers… à cheval Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Sur les traces des Templiers… à cheval A cheval

Au départ d’Arville, ce parcours équestre de 43 kms, à faire en étapes, vous permet de chevaucher à travers les collines du bocage percheron, anciennes terres templières, dont l’emblématique commanderie d’Arville demeure l’incontournable témoin.

Starting from Arville, this 43 km equestrian route, to be done in stages, allows you to ride through the hills of the Percheron bocage, former Templar lands, of which the emblematic commandery of Arville remains the inescapable witness.

Dieser 43 km lange, in Etappen zu bewältigende Reitweg beginnt in Arville und führt Sie durch die Hügel der Bocage Percheron, ehemaliges Templerland, von dem die emblematische Komturei von Arville noch immer ein unumgänglicher Zeuge ist.

Partendo da Arville, questo percorso a cavallo di 43 km, da percorrere a tappe, permette di attraversare le colline del bocage di Percheron, antiche terre templari, di cui l’emblematica commenda di Arville rimane la testimonianza essenziale.

Partiendo de Arville, esta ruta ecuestre de 43 km, que se realiza por etapas, permite recorrer las colinas del bocage de Percheron, antiguas tierras templarias, de las que la emblemática comandancia de Arville sigue siendo el testigo esencial.

