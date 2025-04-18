Sur les traces des templiers n°12 La Ferté-Vidame Eure-et-Loir

Sur les traces des templiers n°12 La Ferté-Vidame Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.

Sur les traces des templiers n°12 En VTC

Sur les traces des templiers n°12 Pavillon Saint-Dominique 28340 La Ferté-Vidame Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade autour de la Ferté-Vidame est accessible à tous, sans difficulté majeure avec un relief plutôt plat et des paysages variés forêt, plaine et étang. Les villages traversés ont soigné leur environnement et le site de La Ferté-Vidame vaut à lui seul une visite.

https://randonnees.eurelien.fr/les-boucles-a-velo-eure-et-loir/?mb_page=circuit&mb_id=502473&mb_titre=sur-les-traces-des-templiers-n-12 +33 2 37 37 68 59

English : Sur les traces des templiers n°12

This easy-going, mostly flat trail around La Ferté-Vidame is accessible to everyone and runs through a variety of landscapes: woodland, plain and ponds. The villages you’ll pass through take great pride in their environments and La Ferté-Vidame alone is well-worth a visit.

Deutsch : Auf den Spuren der Templer

Diese Tour rund um La Ferté-Vidame ist problemlos mit einem relativ ebenen Relief von jedem zu bewältigen und bietet unterschiedliche Landschaften: Wald, Ebene und See. Die Dörfer, durch die Sie fahren, haben ihre Umgebung gepflegt, und La Ferté-Vidame allein lohnt eine Besichtigung.

Italiano :

Questa passeggiata intorno a La Ferté-Vidame è accessibile a tutti, senza grandi difficoltà, con un rilievo piuttosto pianeggiante e paesaggi variegati: foresta, pianura e stagno. I villaggi che attraversiamo si sono presi cura del loro ambiente e il sito di La Ferté-Vidame merita di per sé una visi

Español :

Este paseo por la Ferté-Vidame es accesible para todos, sin grandes dificultades y con un relieve bastante llano y paisajes variados: bosque, llanura y estanque. Los pueblos por los que pasamos han cuidado su entorno y el sitio de La Ferté-Vidame merece una visita en sí mismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-18 par SIT Centre-Val de Loire