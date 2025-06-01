Sur les traces d’Hippolyte Bayard Breteuil Oise

Durée : Distance : 55800.0 Tarif :

La région de Breteuil, ville natale d’Hippolyte Bayard (1801-1887), un pionnier de la photo, est parcourue par l’Histoire à fleur de paysage. Quelques tours de roues vous conduisent à l’époque gallo-romaine (théâtre de Vendeuil-Caply, voie romaine Amiens-Beauvais)… avant de rejoindre la vallée de la Celle, ce joli affluent de la Somme.

English : Sur les traces d’Hippolyte Bayard

The region of Breteuil, the birthplace of Hippolyte Bayard (1801-1887), a pioneer of photography, is steeped in history. A few turns of the wheels take you back to the Gallo-Roman period (the Vendeuil-Caply theatre, the Roman road Amiens-Beauvais)… before reaching the Celle valley, this pretty tributary of the Somme.

Deutsch : Sur les traces d’Hippolyte Bayard

Die Region um Breteuil, dem Geburtsort des Fotopioniers Hippolyte Bayard (1801-1887), ist von der Geschichte durchzogen, die sich in der Landschaft abspielt. Einige Radumdrehungen führen Sie in die gallo-römische Zeit (Theater von Vendeuil-Caply, Römerstraße Amiens-Beauvais)… bevor Sie das Tal der Celle erreichen, diesen hübschen Nebenfluss der Somme.

Italiano :

La regione di Breteuil, luogo di nascita di Hippolyte Bayard (1801-1887), pioniere della fotografia, è attraversata dalla storia. Qualche giro di ruota vi riporterà all’epoca gallo-romana (teatro di Vendeuil-Caply, strada romana Amiens-Beauvais) prima di entrare nella valle della Celle, questo bellissimo affluente della Somme.

Español : Sur les traces d’Hippolyte Bayard

La región de Breteuil, cuna de Hippolyte Bayard (1801-1887), pionero de la fotografía, está atravesada por la historia. Unas cuantas vueltas de volante le llevarán a la época galo-romana (teatro de Vendeuil-Caply, calzada romana Amiens-Beauvais)… antes de unirse al valle del Celle, este hermoso afluente del Somme.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France