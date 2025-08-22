Sur les traces du 35e Régiment d’Infanterie (variante jaune) Autrêches Oise

Sur les traces du 35e Régiment d’Infanterie (variante jaune) A pieds Facile

Sur les traces du 35e Régiment d’Infanterie (variante jaune) Place de l’église 60350 Autrêches Oise Hauts-de-France

Durée : 60 Distance : 3800.0

À travers ce parcours pouvant aller de 3 à 7 km, retournez sur les pas du 35 Régiment d’Infanterie engagé dans les combats de 1914, et découvrez la vie quotidienne à Autrêches pendant l’occupation allemande.

Moins de quatre semaines après la déclaration de guerre, des éléments de la 1ère Armée allemande traversent Autrêches, le 31 août 1914. Après la bataille de la Marne, les Français tentent de reprendre le village. Le 14 septembre, les fantassins des 35e et 42e R.I. y parviennent temporairement. Dès le lendemain, de très violents combats s’engagent pendant plus d’une dizaine de jours et se généralisent à tout le secteur. Fin septembre 1914, lorsque le front se stabilise, les Allemands conservent le coeur du village tandis que les Français occupent le hameau le plus au sud de la commune. Dès lors, pendant plus de 29 mois, les ennemis se font face. Les très fréquents bombardements, de part et d’autre, détruisent la plus grande partie des habitations de la commune.

Le bilan de la guerre est désastreux le village est détruit à plus de 95 %.

English : Sur les traces du 35e Régiment d’Infanterie (variante jaune)

This 3 to 7 km trail takes you back in the footsteps of the 35th Infantry Regiment engaged in the fighting in 1914, and shows you what daily life was like in Autrêches during the German occupation.

Less than four weeks after the declaration of war, elements of the German 1st Army passed through Autrêches on August 31, 1914. After the Battle of the Marne, the French attempted to retake the village. On September 14, infantrymen of the 35th and 42nd R.I. temporarily succeeded. The following day, fierce fighting continued for more than ten days, spreading to the entire sector. At the end of September 1914, when the front stabilized, the Germans held the heart of the village, while the French occupied the southernmost hamlet. From then on, for more than 29 months, the enemies faced each other. Frequent bombardments on both sides destroyed most of the village’s dwellings.

The outcome of the war was disastrous: over 95% of the village was destroyed.

Deutsch : Sur les traces du 35e Régiment d’Infanterie (variante jaune)

Auf dieser Strecke, die zwischen 3 und 7 km lang sein kann, begeben Sie sich auf die Spuren des 35. Infanterieregiments, das 1914 in die Kämpfe verwickelt war, und erfahren Sie mehr über das Alltagsleben in Autrêches während der deutschen Besatzung.

Weniger als vier Wochen nach der Kriegserklärung durchquerten Teile der 1. deutschen Armee am 31. August 1914 Autrêches. Nach der Schlacht an der Marne versuchten die Franzosen, das Dorf zurückzuerobern. Am 14. September gelang dies den Infanteristen des 35. und 42. R.I. vorübergehend. Am nächsten Tag begannen sehr heftige Kämpfe, die mehr als zehn Tage andauerten und sich auf den gesamten Sektor ausweiteten. Ende September 1914, als sich die Front stabilisierte, behielten die Deutschen den Dorfkern, während die Franzosen den südlichsten Weiler der Gemeinde besetzten. Von da an standen sich die Feinde mehr als 29 Monate lang gegenüber. Die sehr häufigen Bombenangriffe auf beiden Seiten zerstörten den Großteil der Häuser der Gemeinde.

Die Bilanz des Krieges ist verheerend: Das Dorf ist zu mehr als 95% zerstört.

Italiano :

Questo percorso, che può andare da 3 a 7 km, vi riporta sulle tracce del 35° reggimento di fanteria impegnato nei combattimenti del 1914 e vi mostra la vita quotidiana ad Autrêches durante l’occupazione tedesca.

Meno di quattro settimane dopo la dichiarazione di guerra, elementi della 1ª Armata tedesca passarono per Autrêches il 31 agosto 1914. Dopo la battaglia della Marna, i francesi tentarono di riconquistare il villaggio. Il 14 settembre, i fanti del 35° e 42° R.I. riuscirono temporaneamente nell’impresa. Il giorno seguente, i duri combattimenti continuarono per più di dieci giorni e si estesero a tutto il settore. Alla fine di settembre 1914, quando il fronte si stabilizzò, i tedeschi tennero il cuore del villaggio, mentre i francesi occuparono la frazione più a sud. Da allora, per oltre 29 mesi, i nemici si fronteggiarono. I frequenti bombardamenti da entrambe le parti distrussero la maggior parte delle case del villaggio.

I risultati della guerra furono disastrosi: oltre il 95% del villaggio fu distrutto.

Español : Sur les traces du 35e Régiment d’Infanterie (variante jaune)

Este sendero, de 3 a 7 km, le llevará tras las huellas del 35 Regimiento de Infantería que participó en los combates de 1914 y le mostrará cómo era la vida cotidiana en Autrêches durante la ocupación alemana.

Menos de cuatro semanas después de la declaración de guerra, elementos del 1er Ejército alemán atravesaron Autrêches el 31 de agosto de 1914. Tras la batalla del Marne, los franceses intentaron recuperar el pueblo. El 14 de septiembre, los soldados de infantería del 35º y 42º R.I. lo consiguieron temporalmente. Al día siguiente, los encarnizados combates se prolongaron durante más de diez días y se extendieron por todo el sector. A finales de septiembre de 1914, cuando el frente se estabilizó, los alemanes mantenían el corazón del pueblo, mientras que los franceses ocupaban la aldea más meridional. A partir de entonces, durante más de 29 meses, los enemigos se enfrentaron. Los frecuentes bombardeos de ambos bandos destruyeron la mayoría de las casas del pueblo.

Los resultados de la guerra fueron desastrosos: más del 95% del pueblo quedó destruido.

