Sur les traces du Graoully Metz Moselle

Circuit des légendes, des dragons, en flânant dans le berceau historique de la cité. Tel un fil d’Ariane, la signalétique des triangles à l’effigie du Graoully, mène les promeneurs de la Cathédrale Saint-Etienne, aux Musées de la Cour d’Or Eurométropole de Metz… jusqu’à l’Hôtel Saint-Livier, la Place Jeanne d’Arc, les Récollets, la Maison Rabelais et la Maison des Têtes.

English :

A tour of legends and dragons, as you stroll through the city’s historic birthplace. Like an Ariadne?s thread, the signposting of triangles bearing the Graoully?s effigy leads walkers from Saint-Etienne?s Cathedral, to the Musées de la Cour d?Or Eurométropole de Metz? to the Hôtel Saint-Livier, Place Jeanne d?Arc, the Récollets, Maison Rabelais and Maison des Têtes.

Deutsch :

Ein Rundgang durch die Legenden und Drachen, während Sie durch die historische Wiege der Stadt schlendern. Wie ein Ariadnefaden führt die Beschilderung der Dreiecke mit dem Bildnis des Graoully die Spaziergänger von der Kathedrale Saint-Etienne, den Musées de la Cour d’Or Eurométropole Metz? bis zum Hôtel Saint-Livier, der Place Jeanne d’Arc, den Récollets, dem Maison Rabelais und dem Maison des Têtes.

Italiano :

Un tour di leggende e draghi passeggiando nella culla storica della città. Come un filo d’Arianna, la segnaletica dei triangoli con l’effigie del Graoully conduce i passeggiatori dalla Cattedrale di Saint-Etienne ai Musées de la Cour d’Or Eurométropole de Metz, all’Hôtel Saint-Livier, a Place Jeanne d’Arc, ai Récollets, alla Maison Rabelais e alla Maison des Têtes.

Español :

Un recorrido de leyendas y dragones a través de la cuna histórica de la ciudad. Como un hilo de Ariadna, la señalización de los triángulos que llevan la efigie de los Graoully lleva a los paseantes desde la Catedral de Saint-Etienne hasta los Musées de la Cour d’Or Eurométropole de Metz… pasando por el Hôtel Saint-Livier, la Place Jeanne d’Arc, los Récollets, la Maison Rabelais y la Maison des Têtes.

