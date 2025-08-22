Sur les traces du Loup Mosnay Indre

Sur les traces du Loup A pieds

Sur les traces du Loup Place de l’Eglise 36200 Mosnay Indre Centre-Val de Loire

Durée : 240 Distance : 16000.0 Tarif :

Bonne promenade, et peut être qu’au détour d’un chemin, si vous ouvrez bien les yeux, le loup apparaîtra!

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/289489-sur-les-traces-du-loup +33 2 54 47 43 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Have a good walk, and maybe at the bend in the road, if you open your eyes well, the wolf will appear!

Deutsch :

Und wenn Sie die Augen offen halten, taucht vielleicht der Wolf auf!

Italiano :

Fate una bella passeggiata, e magari alla curva di un sentiero, se aprite bene gli occhi, apparirà il lupo!

Español :

Que tengas un buen paseo, y quizás en el recodo de un camino, si abres bien los ojos, ¡aparecerá el lobo!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire