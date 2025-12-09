Sur un plateau Maîche Doubs

Sur un plateau Gravel bike Difficulté moyenne

Sur un plateau Château de Montalembert, Maîche 25120 Maîche Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 24140.0 Tarif :

Pour les cyclistes qui souhaitent profiter du Haut Doubs, tout en affrontant des dénivelés doux et des chemins pas trop techniques, voici votre parcours, sur le superbe plateau de Maîche !

English :

For cyclists who want to enjoy the Haut Doubs, while tackling gentle gradients and not too technical paths, here’s your route, on the superb Maîche plateau!

Deutsch :

Für Radfahrer, die den Haut Doubs genießen möchten, während sie sanfte Höhenunterschiede und nicht zu technische Wege bewältigen, hier ist Ihre Strecke, auf der wunderschönen Hochebene von Maîche!

Italiano :

Per i ciclisti che vogliono godersi l’Haut Doubs, affrontando pendenze dolci e percorsi non troppo tecnici, ecco il vostro itinerario, sul superbo altopiano della Maîche!

Español :

Para los ciclistas que quieran disfrutar del Haut Doubs con pendientes suaves y caminos no demasiado técnicos, aquí tienen su ruta, ¡en la magnífica meseta de la Maîche!

