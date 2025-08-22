Sylvetum du Bois des Gaulois Marols Loire

Sylvetum du Bois des Gaulois

Sylvetum du Bois des Gaulois Bois des Gaulois 42560 Marols Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Partez à la découverte de la forêt en suivant Sylv et Tom, nos deux mascottes, à travers un voyage immersif et éducatif.

Le parcours est jalonné de bornes explicatives où vous pourrez en apprendre plus sur la nature qui vous entoure.

https://www.sylvetum-marols.fr/ +33 4 77 76 71 94

English :

Discover the forest by following Sylv and Tom, our two mascots, on an immersive and educational journey.

Along the way, you’ll learn more about the nature that surrounds you at explanatory kiosks.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch den Wald und folgen Sie Sylv und Tom, unseren beiden Maskottchen, auf einer immersiven und lehrreichen Reise.

Der Weg ist gesäumt von Informationssäulen, an denen Sie mehr über die Natur um Sie herum erfahren können.

Italiano :

Scoprite la foresta seguendo Sylv e Tom, le nostre due mascotte, in un viaggio coinvolgente ed educativo.

Lungo il percorso, troverete una serie di punti informativi dove potrete saperne di più sul mondo naturale che vi circonda.

Español :

Descubre el bosque siguiendo a Sylv y Tom, nuestras dos mascotas, en un viaje envolvente y educativo.

Por el camino, encontrarás varios puntos de información donde podrás saber más sobre el mundo natural que te rodea.

