Table d’orientation Châteauneuf Grasse Châteauneuf-Grasse Alpes-Maritimes

Table d’orientation Châteauneuf Grasse Rue de Bellevue 06740 Châteauneuf-Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
La table d’orientation offre une vue imprenable sur les Préalpes et la Méditerranée, avec indications des principaux reliefs et villages.
English :
The orientation table offers a breathtaking view of the Pre-Alps and the Mediterranean, with indications of the main landforms and villages.
Deutsch :
Der Orientierungstisch bietet einen atemberaubenden Blick auf die Voralpen und das Mittelmeer, mit Angaben zu den wichtigsten Reliefs und Dörfern.
Italiano :
La tavola di orientamento offre una vista mozzafiato sulle Prealpi e sul Mediterraneo, con indicazioni sui principali rilievi e villaggi.
Español :
La mesa de orientación ofrece una vista impresionante de los Prealpes y el Mediterráneo, con indicaciones de los principales accidentes geográficos y pueblos.
