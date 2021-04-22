Table d’orientation de Fayence Fayence Var

Table d’orientation de Fayence Fayence Var vendredi 1 août 2025.

Table d’orientation de Fayence

Table d’orientation de Fayence La place du château 83440 Fayence Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

De la table d’orientation, admirez un panorama à 360° sur les massifs environnants et le centre international de vol à voile.

http://www.ville-fayence.fr/ +33 4 94 39 15 00

English :

From the orientation table, admire a 360° panorama of the surrounding mountains and the international gliding center.

Deutsch :

Vom Orientierungstisch aus können Sie ein 360°-Panorama auf die umliegenden Bergmassive und das internationale Segelflugzentrum bewundern.

Italiano :

Dal tavolo di orientamento si può ammirare un panorama a 360° sulle montagne circostanti e sul centro internazionale di volo a vela.

Español :

Desde la mesa de orientación, admire una panorámica de 360° de las montañas circundantes y del centro internacional de vuelo a vela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-04-22 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme