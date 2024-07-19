Table d’orientation du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle Pralognan-la-Vanoise Savoie
Table d’orientation du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle
Table d’orientation du Mont Bochor Sentier pédestre en boucle Le Bochor 73710 Pralognan-la-Vanoise Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
A 2023 m d’altitude, le promontoire du Mont Bochor vous offre une table d’orientation à 360°. C’est un lieu privilégié pour observer un magnifique environnement fait de cimes et de glaciers.
http://www.pralognan.com/ +33 4 79 08 79 08
English : Mont Bochor orientation table Loop footpath
Located at 2023m elevation, Mt. Bochor offers views in every direction and a panoramic interpretive sign to explain the surrounding mountain landscapes. Enjoy breathtaking views of the area’s glacier-capped peaks.
Deutsch :
In 2023 m Höhe bietet Ihnen das Vorgebirge des Mont Bochor einen 360°-Orientierungstisch. Es ist ein privilegierter Ort, um die wunderschöne Umgebung mit ihren Gipfeln und Gletschern zu beobachten.
Italiano :
A 2023 m di altitudine, il promontorio del Monte Bochor offre un tavolo di orientamento a 360°. È un luogo privilegiato per osservare un magnifico ambiente di cime e ghiacciai.
Español : Tabla de orientación del Mont Bochor Sendero Loop
A 2023 m de altitud, el promontorio del monte Bochor ofrece una tabla de orientación de 360°. Es un lugar privilegiado para observar un magnífico entorno de picos y glaciares.
