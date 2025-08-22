Table d’orientation Tourrettes-sur-Loup Tourrettes-sur-Loup Alpes-Maritimes

Table d’orientation Tourrettes-sur-Loup

Table d’orientation Tourrettes-sur-Loup 06140 Tourrettes-sur-Loup Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Au plus bas du village, la table d’orientation offre un magnifique paysage des lauves préhistoriques couvertes de fossiles aux anciens viaducs de la ligne de chemin de Fer.

http://www.tourrettessurloup.com/ +33 4 93 59 30 11

English :

At the bottom of the village, the orientation table offers a magnificent landscape: from prehistoric valleys covered in fossils to ancient railway viaducts.

Deutsch :

Am tiefsten Punkt des Dorfes bietet der Orientierungstisch eine herrliche Landschaft: von prähistorischen, mit Fossilien bedeckten Höhlen bis hin zu den alten Viadukten der Eisenbahnlinie.

Italiano :

Ai piedi del paese, la tavola di orientamento offre un magnifico paesaggio: dalle valli preistoriche ricoperte di fossili agli antichi viadotti ferroviari.

Español :

Al pie del pueblo, la mesa de orientación ofrece un magnífico paisaje: desde valles prehistóricos cubiertos de fósiles hasta antiguos viaductos ferroviarios.

