Taremberg n°78 variante technique Vaux-et-Chantegrue Doubs

Taremberg n°78 variante technique Vaux-et-Chantegrue, Chalet de la Combe au Prince 25160 Vaux-et-Chantegrue Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Un pur parcours VTT au coeur du massif du Taremberg jusqu’au belvédère des méandres du Drugeon.

English :

A pure mountain bike trail through the heart of the Taremberg massif to the lookout point at the Drugeon meanders.

Deutsch :

Eine reine Mountainbike-Strecke im Herzen des Taremberg-Massivs bis zum Aussichtspunkt über die Mäander des Drugeon.

Italiano :

Un percorso di pura mountain bike nel cuore del massiccio del Taremberg fino al punto panoramico sui meandri del Drugeon.

Español :

Una ruta en bicicleta de montaña en estado puro por el corazón del macizo de Taremberg hasta el mirador de los meandros del Drugeon.

