Taulisson circuit VTT 2 Jouques Bouches-du-Rhône

Taulisson circuit VTT 2 Jouques Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Taulisson circuit VTT 2

Taulisson circuit VTT 2 Km 0 Départ du parking. Passer la barrière, suivre la piste DFCI CO 106 sur 275m . Au croisement avec les champs à droite, suivre la piste à gauche sur 500m. A la citerne DFCI n°291, monter tout droit sur 425m et passer trois virages en lacet. 13490 Jouques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

English :

Deutsch :

Italiano :

Español :

Cet itinéraire a été mise à jour le 2021-05-21 par Provence Tourisme