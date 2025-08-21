Tayrac, le circuit du menhir Tayrac Lot-et-Garonne

Tayrac, le circuit du menhir En VTT Difficile

Tayrac, le circuit du menhir 47270 Tayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Un menhir, la chapelle de Cambot, de belles maisons en pierre et de nombreux pigeonniers jalonnent cet itinéraire tracé dans les collines du Pays de Serres, entre les vallées de Gandaille et de la Séoune.

+33 5 53 66 14 14

English : Tayrac, le circuit du menhir

A menhir, the chapel of Cambot, beautiful stone houses and numerous dovecotes mark out this itinerary in the hills of the Pays de Serres, between the valleys of Gandaille and Séoune.

Deutsch : Tayrac, le circuit du menhir

Ein Menhir, die Kapelle von Cambot, schöne Steinhäuser und zahlreiche Taubenschläge säumen diese Route, die in den Hügeln des Pays de Serres zwischen den Tälern von Gandaille und Séoune angelegt wurde.

Italiano :

Un menhir, la cappella di Cambot, belle case in pietra e numerose piccionaie caratterizzano questo itinerario sulle colline del Pays de Serres, tra le valli di Gandaille e Séoune.

Español : Tayrac, le circuit du menhir

Un menhir, la capilla de Cambot, hermosas casas de piedra y numerosos palomares jalonan este itinerario en las colinas del Pays de Serres, entre los valles de Gandaille y Séoune.

