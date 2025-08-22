Tergnier ou la bataille du rail A pieds

Tergnier ou la bataille du rail De la place Carnégie (face au musée départemental de la Résistance et de la Déportation) 02700 Tergnier Aisne Hauts-de-France

Ville-champignon érigée autour des rails, Tergnier est un nœud ferroviaire qui a toujours joué un rôle stratégique lors des campagnes militaires. Plusieurs fois reconstruite, la cité affiche ostensiblement le style de la Reconstruction, marque de l’Histoire dans laquelle elle occupe une place à part.

English :

A boomtown built around the rails, Tergnier is a railway hub that has always played a strategic role in military campaigns. Tergnier has been rebuilt several times, and the town is clearly a symbol of the Reconstruction period, in which it has a special place.

Deutsch :

Tergnier ist ein Eisenbahnknotenpunkt, der bei militärischen Feldzügen immer eine strategische Rolle spielte, und eine Pilzstadt, die rund um die Schienen errichtet wurde. Die mehrfach wiederaufgebaute Stadt zeigt deutlich den Stil des Wiederaufbaus, ein Zeichen der Geschichte, in der sie einen besonderen Platz einnimmt.

Italiano :

Città del boom costruita attorno alle rotaie, Tergnier è un nodo ferroviario che ha sempre svolto un ruolo strategico nelle campagne militari. Tergnier è stata ricostruita più volte e la città è vistosamente nello stile della Ricostruzione, un segno della storia in cui occupa un posto speciale.

Español :

Tergnier, una ciudad en auge construida en torno a los raíles, es un nudo ferroviario que siempre ha desempeñado un papel estratégico en las campañas militares. Tergnier ha sido reconstruida varias veces, y la ciudad destaca por su estilo de Reconstrucción, una marca de la historia en la que ocupa un lugar especial.

