Terra Aventura, Crazannes En vaillant, vaillant petit tailleur ! Crazannes Charente-Maritime

Terra Aventura, Crazannes En vaillant, vaillant petit tailleur !

Terra Aventura, Crazannes En vaillant, vaillant petit tailleur ! 17350 Crazannes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Partez à la découverte de la pierre et de Crazannes et ses surprises. Accompagnés des Poï’z, vous découvrirez le village et sa campagne.

Observez, résolvez les énigmes et percez tous les mystères avec Terra Aventura.

https://www.coeurdesaintonge.fr/ +33 5 46 95 35 83

English :

Discover Crazannes and its surprises. Accompanied by the Poï’z, you’ll discover the village and its countryside.

Observe, solve riddles and unravel mysteries with Terra Aventura.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch den Stein und Crazannes und seine Überraschungen. In Begleitung der Poï’z entdecken Sie das Dorf und seine Landschaft.

Beobachten Sie, lösen Sie Rätsel und entschlüsseln Sie alle Geheimnisse mit Terra Aventura.

Italiano :

Scoprite Crazannes e le sue sorprese. Accompagnati dal Poï’z, scoprirete il villaggio e la sua campagna.

Osservate, risolvete enigmi e svelate misteri con Terra Aventura.

Español :

Descubra Crazannes y sus sorpresas. Acompañado por el Poï’z, descubrirá el pueblo y sus paisajes.

Observa, resuelve enigmas y desvela misterios con Terra Aventura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-06-22 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme