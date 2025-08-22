Terres, truffes et cascades Etape Salernes Sillans Salernes Var

Terres, truffes et cascades Etape Salernes Sillans

Terres, truffes et cascades Etape Salernes Sillans 83690 Salernes Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : Distance : Tarif :

Le Haut-Var, espace de pleine nature, en partie protégé, regorge d’activités et visites très diversifiées. Entre Dracénie et Verdon, montez en selle et découvrez de nombreuses richesses et des différentes facettes qui font la diversité de ce territoire.

https://tourisme.dracenie.com/ +33 4 98 10 51 05

English :

The Var hinterland offers a wealth of open air activities. Halfway between Dracenie territory and Verdon region: Horseriding gives you the opportunity to discover a rich heritage.

Deutsch :

Das Haut-Var, ein Raum voller Natur, der zum Teil unter Naturschutz steht, bietet eine Fülle von sehr unterschiedlichen Aktivitäten und Besichtigungen. Zwischen Dracénie und Verdon schwingen Sie sich in den Sattel und entdecken Sie zahlreiche Reichtümer und verschiedene Facetten, die die Vielfalt dieser Region ausmachen.

Italiano :

L’Haut-Var, un’area di spazi aperti, in parte protetta, è ricca di attività e visite molto varie. Tra la Dracénie e il Verdon, salite in sella e scoprite le numerose ricchezze e le diverse sfaccettature che compongono la diversità di questo territorio.

Español :

El Haut-Var, una zona de espacios abiertos, en parte protegida, está llena de actividades y visitas muy diversas. Entre Dracénie y Verdon, súbase a la silla de montar y descubra las numerosas riquezas y las diferentes facetas que componen la diversidad de este territorio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-02-07 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme