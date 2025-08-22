Terroir et savoir-faire de Gâtine Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres

Terroir et savoir-faire de Gâtine Vélo de route Difficulté moyenne

Terroir et savoir-faire de Gâtine Place de l’Eglise 79240 Vernoux-en-Gâtine Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 19800.0 Tarif :

Difficulté moyenne

https://www.osezlagatine.com/accueil.html +33 5 49 64 24 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Terroir et savoir-faire de Gâtine

Deutsch : Terroir et savoir-faire de Gâtine

Italiano :

Español : Terroir et savoir-faire de Gâtine

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-02 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine