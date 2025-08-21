Therdonne à Hondainville Therdonne Oise

Therdonne à Hondainville A pieds Facile

Therdonne à Hondainville D931, sortie de la commune 60510 Therdonne Oise Hauts-de-France

Durée : 180 Distance : 15000.0 Tarif :

Il s’agit d’une voie douce aménagée à pente très faible qui relie les commune de Therdonne, d’Hermes et Hondainville. Vous pourrez ainsi rouler sur une voie séparée de la chaussée par une bande enherbée jusqu’à Hermes puis de Saint Félix à Hondainville. Passage non balisé dans le village de Hermes qui est tous commerces.

English : Therdonne à Hondainville

This is a gently sloping road linking the towns of Therdonne, Hermes and Hondainville. You can ride on a lane separated from the road by a grass strip as far as Hermes, then from Saint Félix to Hondainville. Unmarked passage through the village of Hermes, which has all shops.

Deutsch : Therdonne à Hondainville

Es handelt sich um einen sanft angelegten Weg mit sehr geringer Steigung, der die Gemeinden Therdonne, Hermes und Hondainville verbindet. Sie können auf einem von der Fahrbahn durch einen Grasstreifen getrennten Weg bis nach Hermes und dann von Saint Félix bis nach Hondainville fahren. Nicht markierte Passage durch das Dorf Hermes, in dem es alle Geschäfte gibt.

Italiano :

Si tratta di una pista in leggera pendenza che collega i comuni di Therdonne, Hermes e Hondainville. Si può percorrere una corsia separata dalla carreggiata da una striscia d’erba fino a Hermes e poi da Saint Félix a Hondainville. Nel villaggio di Hermes, dove si trovano tutti i negozi, non c’è segnaletica.

Español : Therdonne à Hondainville

Se trata de una pista de pendiente suave que une los municipios de Therdonne, Hermes y Hondainville. Se puede circular por un carril separado de la calzada por una franja de hierba hasta Hermes y luego desde Saint Félix hasta Hondainville. No hay señalización en el pueblo de Hermes, que cuenta con todos los comercios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-03 par SIM Hauts-de-France