Thiérache Rosalie Luzoir Aisne

Thiérache Rosalie

Thiérache Rosalie Puis marcher 50m sur l’Axe Vert 02500 Luzoir Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Vous aimez la nature ?

Embarquez à bord d’une rosalie pour visiter la voie verte de la Thiérache. La rosalie est un mélange de vélo et de voiture à pédales.

Balades sur l’Eurovéloroute au départ de Luzoir

Location pour des événements: mariage, enterrement vie de jeunes filles, foires, festivals, communes, journée de cohésion entreprise …

Location à l’heure, demi-journée ou à la journée.

La livraison est possible partout en Thiérache avec un supplément pour les frais kilométriques.

Organisation de nocturnes en période estivale ( balade en rosalies en nocturne suivie d’une soirée crêpes ) Nous contacter pour les dates

+33 6 48 09 63 53

English :

Do you love nature?

Climb aboard a rosalie for a tour of the Thiérache greenway. The rosalie is a combination of bicycle and pedal car.

Walks on the Eurovéloroute from Luzoir

Rental for events: weddings, bachelorette parties, fairs, festivals, community events, corporate reunions…

Hourly, half-day or daily rentals.

Delivery is possible anywhere in Thiérache, with an additional charge for mileage.

Organization of nocturnes during the summer (night-time rides on rosalies followed by a crêpes evening). Contact us for dates

Deutsch :

Lieben Sie die Natur?

Gehen Sie an Bord einer Rosalie und besuchen Sie den Grünen Weg der Thiérache. Die Rosalie ist eine Mischung aus Fahrrad und Tretauto.

Fahrten auf der Eurovéloroute von Luzoir aus

Vermietung für Veranstaltungen: Hochzeit, Junggesellinnenabschied, Messen, Festivals, Gemeinden, Tag des Zusammenhalts im Unternehmen …

Vermietung pro Stunde, halben oder ganzen Tag.

Die Lieferung ist überall in der Thiérache möglich, mit einem Zuschlag für die Kilometerkosten.

Organisation von Nachtfahrten in den Sommermonaten ( nächtliche Fahrten mit dem Rollsalies, gefolgt von einem Crêpes-Abend ) Kontaktieren Sie uns für die Daten

Italiano :

Amate la natura?

Salite a bordo di una rosalie per un tour della via verde della Thiérache. La rosalie è un misto tra una bicicletta e un’auto a pedali.

Passeggiate sull’Eurovéloroute da Luzoir

Noleggio per eventi: matrimoni, addii al nubilato, fiere, festival, comuni, riunioni aziendali, ecc.

Noleggio a ore, mezza giornata o giornata.

La consegna è possibile in tutta la Thiérache, con un supplemento per il chilometraggio.

Organizzazione di notturni durante l’estate (cavalcate notturne in rosalies seguite da una serata di frittelle). Contattateci per le date

Español :

¿Le gusta la naturaleza?

Súbase a una rosalía para recorrer la vía verde de Thiérache. La rosalía es una mezcla de bicicleta y coche de pedales.

Paseos por la Eurovéloroute desde Luzoir

Alquiler para eventos: bodas, despedidas de soltera, ferias, fiestas, municipios, jornadas de reuniones de empresa, etc.

Alquiler por horas, medias jornadas o días.

Posibilidad de entrega en cualquier lugar de Thiérache, con un suplemento por kilometraje.

Organización de veladas nocturnas durante el verano (paseos nocturnos en rosalies seguidos de una velada de tortitas). Póngase en contacto con nosotros para conocer las fechas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-05-16 par OT du Pays de Thiérache